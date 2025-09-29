Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры с российскими бойцами в Шандриголово в ДНР - РИА Новости, 29.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:31 29.09.2025
Минобороны показало кадры с российскими бойцами в Шандриголово в ДНР
Минобороны показало кадры с российскими бойцами в Шандриголово в ДНР - РИА Новости, 29.09.2025
Минобороны показало кадры с российскими бойцами в Шандриголово в ДНР
Министерство обороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Шандриголово в ДНР силами российской группировки "Запад". РИА Новости, 29.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Шандриголово в ДНР силами российской группировки "Запад". Силы "Запада" освободили Шандриголово в ДНР, сообщило Минобороны РФ в понедельник. На кадрах военнослужащие соединений и воинских частей 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад", применяя артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты, уничтожили боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков. В дальнейшем штурмовые группы, используя весь арсенал стрелкового вооружения, зашли на вражеские позиции, зачистили дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ, освободив населённый пункт. "В знак освобождения населенного пункта от украинских формирований военнослужащие штурмовых подразделений развернули государственные флаги Российской Федерации", - отмечает МО РФ.
Минобороны показало кадры с российскими бойцами в Шандриголово в ДНР

Минобороны показало видео освобождения Шандриголово в ДНР

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Шандриголово в ДНР силами российской группировки "Запад".
Силы "Запада" освободили Шандриголово в ДНР, сообщило Минобороны РФ в понедельник. На кадрах военнослужащие соединений и воинских частей 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад", применяя артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты, уничтожили боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков. В дальнейшем штурмовые группы, используя весь арсенал стрелкового вооружения, зашли на вражеские позиции, зачистили дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ, освободив населённый пункт.
"В знак освобождения населенного пункта от украинских формирований военнослужащие штурмовых подразделений развернули государственные флаги Российской Федерации", - отмечает МО РФ.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
