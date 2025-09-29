https://ria.ru/20250929/video-2045105433.html
Минобороны показало кадры с российскими бойцами в Шандриголово в ДНР
Минобороны показало кадры с российскими бойцами в Шандриголово в ДНР - РИА Новости, 29.09.2025
Минобороны показало кадры с российскими бойцами в Шандриголово в ДНР
Министерство обороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Шандриголово в ДНР силами российской группировки "Запад". РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T13:31:00+03:00
2025-09-29T13:31:00+03:00
2025-09-29T13:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045093591_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3a73f3e2056aff3c2ac72adad1aeaf3f.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Шандриголово в ДНР силами российской группировки "Запад". Силы "Запада" освободили Шандриголово в ДНР, сообщило Минобороны РФ в понедельник. На кадрах военнослужащие соединений и воинских частей 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад", применяя артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты, уничтожили боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков. В дальнейшем штурмовые группы, используя весь арсенал стрелкового вооружения, зашли на вражеские позиции, зачистили дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ, освободив населённый пункт. "В знак освобождения населенного пункта от украинских формирований военнослужащие штурмовых подразделений развернули государственные флаги Российской Федерации", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045093591_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7421085d6661827761ad57cab18f86a9.jpg
Освобождение Шандриголово в ДНР
Кадры освобождения Шандриголово в ДНР публикует Минобороны России.
2025-09-29T13:31
true
PT1M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры с российскими бойцами в Шандриголово в ДНР
Минобороны показало видео освобождения Шандриголово в ДНР