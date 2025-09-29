https://ria.ru/20250929/video-2045105433.html

Минобороны показало кадры с российскими бойцами в Шандриголово в ДНР

Минобороны показало кадры с российскими бойцами в Шандриголово в ДНР - РИА Новости, 29.09.2025

Минобороны показало кадры с российскими бойцами в Шандриголово в ДНР

Министерство обороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Шандриголово в ДНР силами российской группировки "Запад". РИА Новости, 29.09.2025

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Шандриголово в ДНР силами российской группировки "Запад". Силы "Запада" освободили Шандриголово в ДНР, сообщило Минобороны РФ в понедельник. На кадрах военнослужащие соединений и воинских частей 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад", применяя артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты, уничтожили боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков. В дальнейшем штурмовые группы, используя весь арсенал стрелкового вооружения, зашли на вражеские позиции, зачистили дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ, освободив населённый пункт. "В знак освобождения населенного пункта от украинских формирований военнослужащие штурмовых подразделений развернули государственные флаги Российской Федерации", - отмечает МО РФ.

