Венгрия не откажется от российского поставщика газа и нефти, заявил Орбан

29.09.2025

россия

венгрия

виктор орбан

экономика

БУДАПЕШТ, 29 сен - РИА Новости. Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надёжного поставщика на ненадёжного, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Из России надежно поступают газ и нефть. Если нефть и газ оттуда поступать не будут, их придется получать откуда-то ещё. Любой другой источник поставок менее надёжный, чем зафиксированный долгосрочными контрактами российский. Таким образом, безопасность Венгрии гарантирует Россия... Поэтому менять надёжное на ненадёжное - нормальные люди так не поступают", - сказал Орбан в эфире программы "Борцовский час".

россия

венгрия

