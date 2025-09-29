Рейтинг@Mail.ru
"Придется отказаться": МИД Венгрии сделал заявление о территориях Украины
29.09.2025
"Придется отказаться": МИД Венгрии сделал заявление о территориях Украины
Киевский режим может отказаться от пятой части территории в обмен на мирное урегулирование украинского конфликта, об этом заявил госсекретарь МИД Венгрии
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Киевский режим может отказаться от пятой части территории в обмен на мирное урегулирование украинского конфликта, об этом заявил госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр, его слова приводит портал Telex."Теперь Украине придется отдать пятую часть своей территории. Я не хочу указывать Украине, что делать, я просто говорю, что, исходя из нашего опыта, мир иногда бывает болезненным", — сказал он.Мадьяр сравнил нынешнее положение Украины с ситуацией в Венгрии в конце Первой мировой войны, когда у Будапешта осталось только два варианта: "либо взяться за оружие и совершить коллективное самоубийство, либо согласиться на условия мира, даже если это означало бы потерю двух третей территории страны"."Вопрос в том, что важнее: сохранение жизнеспособности страны или ограничение ее несколькими тысячами квадратных километров?" — задался вопросом дипломат.Он отметил, что власти Венгрии в то время приняли единственное разумное, хотя и тяжелое решение сохранить хотя бы треть территории страны, и именно так следует поступить и главе киевского режима.Трамп в августе принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Британское телевидение сообщало, что на фоне закрытой встречи в Овальном кабинете была поставлена карта Украины. Как утверждалось, с востока карта закрашена розовым цветом, который иллюстрирует территорию под контролем России. Позднее заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал новое фото из Овального кабинета, где была видна карта Украины. При этом Зеленский поблагодарил Трампа за карту, добавив, что он заберет ее на Украину.Газета The New York Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников ранее писала, что Трамп заявлял европейским лидерам, что признание Киевом всего Донбасса российским поможет быстро достичь заключения мирного соглашения.В апреле 2025 года Трамп заявил, что со стороны России не иметь претензий на "всю Украину" — это уже уступка для урегулирования конфликта. На вопрос о том, должна ли Украина пойти на территориальные уступки, Трамп заявил, что "это зависит от территорий".
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Киевский режим может отказаться от пятой части территории в обмен на мирное урегулирование украинского конфликта, об этом заявил госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр, его слова приводит портал Telex.
"Теперь Украине придется отдать пятую часть своей территории. Я не хочу указывать Украине, что делать, я просто говорю, что, исходя из нашего опыта, мир иногда бывает болезненным", — сказал он.
Мадьяр сравнил нынешнее положение Украины с ситуацией в Венгрии в конце Первой мировой войны, когда у Будапешта осталось только два варианта: "либо взяться за оружие и совершить коллективное самоубийство, либо согласиться на условия мира, даже если это означало бы потерю двух третей территории страны".
"Вопрос в том, что важнее: сохранение жизнеспособности страны или ограничение ее несколькими тысячами квадратных километров?" — задался вопросом дипломат.
Он отметил, что власти Венгрии в то время приняли единственное разумное, хотя и тяжелое решение сохранить хотя бы треть территории страны, и именно так следует поступить и главе киевского режима.
Трамп в августе принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Британское телевидение сообщало, что на фоне закрытой встречи в Овальном кабинете была поставлена карта Украины. Как утверждалось, с востока карта закрашена розовым цветом, который иллюстрирует территорию под контролем России. Позднее заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал новое фото из Овального кабинета, где была видна карта Украины. При этом Зеленский поблагодарил Трампа за карту, добавив, что он заберет ее на Украину.
Газета The New York Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников ранее писала, что Трамп заявлял европейским лидерам, что признание Киевом всего Донбасса российским поможет быстро достичь заключения мирного соглашения.
В апреле 2025 года Трамп заявил, что со стороны России не иметь претензий на "всю Украину" — это уже уступка для урегулирования конфликта. На вопрос о том, должна ли Украина пойти на территориальные уступки, Трамп заявил, что "это зависит от территорий".
