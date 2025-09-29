https://ria.ru/20250929/ukraina-2045257973.html

Украинская делегация отправилась в США для обсуждения производства дронов

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украинская делегация отправилась в США для обсуждения совместного производства дронов, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на минобороны Украины. Ранее в понедельник глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина хочет подписать с США ряд соглашений, в том числе о поставках Киеву американского оружия, о свободной торговле и гарантиях безопасности. "Делегация от Украины отправилась в США на встречу по совместному производству дронов. На ней обсудят технические вопросы. Делегацию возглавляет заместитель министра обороны Сергей Боев", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Агентство Рейтер ранее сообщало, что Зеленский заявил, что украинское предложение по сделке с США по дронам предполагает производство на сумму 50 миллиардов долларов в течение пяти лет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

