Украинская делегация отправилась в США для обсуждения производства дронов - РИА Новости, 29.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
23:31 29.09.2025
Украинская делегация отправилась в США для обсуждения производства дронов
Украинская делегация отправилась в США для обсуждения производства дронов
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
андрей ермак
сергей боев
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украинская делегация отправилась в США для обсуждения совместного производства дронов, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на минобороны Украины. Ранее в понедельник глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина хочет подписать с США ряд соглашений, в том числе о поставках Киеву американского оружия, о свободной торговле и гарантиях безопасности. "Делегация от Украины отправилась в США на встречу по совместному производству дронов. На ней обсудят технические вопросы. Делегацию возглавляет заместитель министра обороны Сергей Боев", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Агентство Рейтер ранее сообщало, что Зеленский заявил, что украинское предложение по сделке с США по дронам предполагает производство на сумму 50 миллиардов долларов в течение пяти лет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, андрей ермак, сергей боев, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Сергей Боев, НАТО
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украинская делегация отправилась в США для обсуждения совместного производства дронов, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на минобороны Украины.
Ранее в понедельник глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина хочет подписать с США ряд соглашений, в том числе о поставках Киеву американского оружия, о свободной торговле и гарантиях безопасности.
"Делегация от Украины отправилась в США на встречу по совместному производству дронов. На ней обсудят технические вопросы. Делегацию возглавляет заместитель министра обороны Сергей Боев", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Агентство Рейтер ранее сообщало, что Зеленский заявил, что украинское предложение по сделке с США по дронам предполагает производство на сумму 50 миллиардов долларов в течение пяти лет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Зеленский рассказал о предложении Украины по сделке с США
