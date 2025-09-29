https://ria.ru/20250929/ukraina-2045243109.html

Источник рассказал, что нужно Киеву для окончания конфликта

В Киеве прекрасно знают, что им нужно сделать, чтобы закончить конфликт в этом году, заявил в понедельник РИА Новости источник в Москве.

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В Киеве прекрасно знают, что им нужно сделать, чтобы закончить конфликт в этом году, заявил в понедельник РИА Новости источник в Москве.Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина якобы хочет закончить конфликт в 2025 году."В Киеве прекрасно знают, что им нужно сделать, чтобы закончить конфликт. Признать территориальные реалии, отказаться от НАТО и нацизма, соблюдать права человека, прежде всего русских", - отметил источник.По его словам, "если руководство Украины действительно хочет прочного мира, оно может все это реализовать в любое время, не дожидаясь конца года".В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: украинские войска должны быть выведены с территории новых регионов России, кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

