https://ria.ru/20250929/ukraina-2045243109.html
Источник рассказал, что нужно Киеву для окончания конфликта
Источник рассказал, что нужно Киеву для окончания конфликта - РИА Новости, 29.09.2025
Источник рассказал, что нужно Киеву для окончания конфликта
В Киеве прекрасно знают, что им нужно сделать, чтобы закончить конфликт в этом году, заявил в понедельник РИА Новости источник в Москве. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T21:03:00+03:00
2025-09-29T21:03:00+03:00
2025-09-29T21:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
в мире
украина
владимир путин
нато
андрей сибига
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В Киеве прекрасно знают, что им нужно сделать, чтобы закончить конфликт в этом году, заявил в понедельник РИА Новости источник в Москве.Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина якобы хочет закончить конфликт в 2025 году."В Киеве прекрасно знают, что им нужно сделать, чтобы закончить конфликт. Признать территориальные реалии, отказаться от НАТО и нацизма, соблюдать права человека, прежде всего русских", - отметил источник.По его словам, "если руководство Украины действительно хочет прочного мира, оно может все это реализовать в любое время, не дожидаясь конца года".В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: украинские войска должны быть выведены с территории новых регионов России, кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20250929/ukraina-2045225452.html
киев
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, в мире, украина, владимир путин, нато, андрей сибига, россия
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Украина, Владимир Путин, НАТО, Андрей Сибига, Россия
Источник рассказал, что нужно Киеву для окончания конфликта
Для окончания конфликта Киеву нужно признать территориальные реалии