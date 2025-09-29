СМИ сообщили о скандале в ВСУ из-за женщин
Do Rzeczy: женщины-военнослужащие ВСУ все чаще жалуются на домогательства
© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащая Украинской армии
Военнослужащая Украинской армии . Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В украинской армии растет число случаев домогательств по отношению к женщинам-военнослужащим со стороны сослуживцев, сообщило польское издание Do Rzeczy.
"Я была вынуждена подчиниться одному из солдат из страха насилия. Я была полностью в его подчинении, по крайней мере, я так думала", — приводит издание слова боевого медика ВСУ Юлии Кобринович.
Другая военнослужащая-медик сообщила, что сослуживцы также позволяли с ней недопустимое поведение во время дежурства.
"Я никогда раньше не сталкивалась с домогательствами. Я не была готова к мысли, что тебя могут лапать, унижать или говорить, что ты должна быть чьей-то женщиной только потому, что ты здесь", — рассказала она.
Ранее в российских силовых структурах сообщали, что на Украине полным ходом идет подготовка к мобилизации женщин на фоне сокращения численности личного состава ВСУ и больших потерь в живой силе, а также о вводе должности советников командиров по вопросам гендерного равенства.
