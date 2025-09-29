https://ria.ru/20250929/ukraina-2045232377.html

В украинской армии растет число случаев домогательств по отношению к женщинам-военнослужащим со стороны сослуживцев, сообщило польское издание Do Rzeczy. РИА Новости, 29.09.2025

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В украинской армии растет число случаев домогательств по отношению к женщинам-военнослужащим со стороны сослуживцев, сообщило польское издание Do Rzeczy."Я была вынуждена подчиниться одному из солдат из страха насилия. Я была полностью в его подчинении, по крайней мере, я так думала", — приводит издание слова боевого медика ВСУ Юлии Кобринович.Другая военнослужащая-медик сообщила, что сослуживцы также позволяли с ней недопустимое поведение во время дежурства."Я никогда раньше не сталкивалась с домогательствами. Я не была готова к мысли, что тебя могут лапать, унижать или говорить, что ты должна быть чьей-то женщиной только потому, что ты здесь", — рассказала она.Ранее в российских силовых структурах сообщали, что на Украине полным ходом идет подготовка к мобилизации женщин на фоне сокращения численности личного состава ВСУ и больших потерь в живой силе, а также о вводе должности советников командиров по вопросам гендерного равенства.

