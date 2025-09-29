https://ria.ru/20250929/ukraina-2045225452.html
Орбан прокомментировал слова Трампа об Украине
Орбан прокомментировал слова Трампа об Украине - РИА Новости, 29.09.2025
Орбан прокомментировал слова Трампа об Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что Украина якобы может вернуть территории, заявив, что РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T18:55:00+03:00
2025-09-29T18:55:00+03:00
2025-09-29T18:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
сша
дональд трамп
виктор орбан
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035096689_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_09fbaeb790d55e3bb704aefdeca643d5.jpg
БУДАПЕШТ, 29 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что Украина якобы может вернуть территории, заявив, что ранее уже высказывал тому свое мнение: Россия победила в конфликте и вопрос закрыт. Ранее после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен заявлением. При этом Трамп также заявил, что для Украины настало время действовать. "Американский президент спрашивал мое мнение по этому вопросу. Я ответил, что исход войны решен: русские победили. Этот вопрос закрыт", - сказал Орбан в эфире программы "Борцовский час".
https://ria.ru/20250926/tramp-2044711538.html
украина
венгрия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035096689_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_f96315dde7304e378dc78aa23f757334.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, сша, дональд трамп, виктор орбан, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, оон, евросоюз, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, США, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Евросоюз, Санкции в отношении России
Орбан прокомментировал слова Трампа об Украине
Орбан заявил Трампу, что Россия победила на Украине