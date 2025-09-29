https://ria.ru/20250929/ukraina-2045225452.html

Орбан прокомментировал слова Трампа об Украине

Орбан прокомментировал слова Трампа об Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что Украина якобы может вернуть территории, заявив, что

БУДАПЕШТ, 29 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что Украина якобы может вернуть территории, заявив, что ранее уже высказывал тому свое мнение: Россия победила в конфликте и вопрос закрыт. Ранее после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен заявлением. При этом Трамп также заявил, что для Украины настало время действовать. "Американский президент спрашивал мое мнение по этому вопросу. Я ответил, что исход войны решен: русские победили. Этот вопрос закрыт", - сказал Орбан в эфире программы "Борцовский час".

