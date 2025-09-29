Рейтинг@Mail.ru
Орбан прокомментировал слова Трампа об Украине - РИА Новости, 29.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
18:55 29.09.2025
Орбан прокомментировал слова Трампа об Украине
Орбан прокомментировал слова Трампа об Украине
БУДАПЕШТ, 29 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что Украина якобы может вернуть территории, заявив, что ранее уже высказывал тому свое мнение: Россия победила в конфликте и вопрос закрыт. Ранее после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен заявлением. При этом Трамп также заявил, что для Украины настало время действовать. "Американский президент спрашивал мое мнение по этому вопросу. Я ответил, что исход войны решен: русские победили. Этот вопрос закрыт", - сказал Орбан в эфире программы "Борцовский час".
© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 29 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что Украина якобы может вернуть территории, заявив, что ранее уже высказывал тому свое мнение: Россия победила в конфликте и вопрос закрыт.
Ранее после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен заявлением. При этом Трамп также заявил, что для Украины настало время действовать.
"Американский президент спрашивал мое мнение по этому вопросу. Я ответил, что исход войны решен: русские победили. Этот вопрос закрыт", - сказал Орбан в эфире программы "Борцовский час".
WSJ: Трамп не исключил снятия ограничений на удары вглубь России
