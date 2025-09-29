https://ria.ru/20250929/ukraina-2045203757.html

Украина хочет заключить с США соглашение о поставках оружия, заявил Ермак

29.09.2025

Украина хочет заключить с США соглашение о поставках оружия, заявил Ермак

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина хочет подписать с США ряд соглашений, в том числе о поставках Киеву американского оружия, о... РИА Новости, 29.09.2025

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина хочет подписать с США ряд соглашений, в том числе о поставках Киеву американского оружия, о свободной торговле и гарантиях безопасности. "Важно согласовать и подписать очень важные документы. Это документы касаются поставок американского оружия, поставок наших дронов, совместном производстве с США. Это соглашение о свободной торговле и самый важный документ - о гарантиях безопасности", - сказал Ермак в понедельник в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, на этой неделе украинская техническая делегация будет в США говорить о подготовке подписания двух соглашений. "Думаю, что я также в ближайшее время вместе с (секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустемом – ред.) Умеровым буду в США. В середине октября планируется визит нашего премьер-министра. Работа не останавливается", - добавил Ермак. Агентство Рейтер ранее сообщало, что Зеленский заявил, что украинское предложение по сделке с США по дронам предполагает производство на сумму 50 миллиардов долларов в течение пяти лет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

