Украина не может вести себя как суверенное государство, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 29 сен — РИА Новости. Украина больше не может вести себя как суверенное государство, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире программы "Борцовский час"."Она потеряла пятую часть своей территории. <...> Суверенитет Украины на этом закончился. Оставшуюся территорию содержим мы. И если мы, я имею в виду Запад, решим, что завтра утром мы не дадим им ни форинта, для Украины все будет кончено", — сказал он.В сентябре Москва констатировала паузу в переговорном процессе, при этом Россия по-прежнему открыта для дипломатического урегулирования. Представитель Кремля Дмитрий Песков связывал пассивную позицию Киева с возможной попыткой показать спонсорам в Европе способность продолжать боевые действия. При этом он подчеркивал, что с каждым днем отказа от переговоров позиции Украины будут только ухудшаться.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. В сентябре 2022-го прошли референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Украина по-прежнему считает их своими временно оккупированными территориями, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. В Москве не раз заявляли, что их жители проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Российское руководство не раз подчеркивало, что территориальные границы закреплены в Конституции и не подлежат обсуждению.

