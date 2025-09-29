Рейтинг@Mail.ru
Украина не может вести себя как суверенное государство, заявил Орбан
17:47 29.09.2025 (обновлено: 18:33 29.09.2025)
Украина не может вести себя как суверенное государство, заявил Орбан
Украина не может вести себя как суверенное государство, заявил Орбан - РИА Новости, 29.09.2025
Украина не может вести себя как суверенное государство, заявил Орбан
Украина больше не может вести себя как суверенное государство, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире программы "Борцовский час". РИА Новости, 29.09.2025
в мире
россия
украина
республика крым
виктор орбан
владимир путин
оон
БУДАПЕШТ, 29 сен — РИА Новости. Украина больше не может вести себя как суверенное государство, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире программы "Борцовский час"."Она потеряла пятую часть своей территории. <...> Суверенитет Украины на этом закончился. Оставшуюся территорию содержим мы. И если мы, я имею в виду Запад, решим, что завтра утром мы не дадим им ни форинта, для Украины все будет кончено", — сказал он.В сентябре Москва констатировала паузу в переговорном процессе, при этом Россия по-прежнему открыта для дипломатического урегулирования. Представитель Кремля Дмитрий Песков связывал пассивную позицию Киева с возможной попыткой показать спонсорам в Европе способность продолжать боевые действия. При этом он подчеркивал, что с каждым днем отказа от переговоров позиции Украины будут только ухудшаться.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. В сентябре 2022-го прошли референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Украина по-прежнему считает их своими временно оккупированными территориями, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. В Москве не раз заявляли, что их жители проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Российское руководство не раз подчеркивало, что территориальные границы закреплены в Конституции и не подлежат обсуждению.
россия
украина
республика крым
в мире, россия, украина, республика крым, виктор орбан, владимир путин, оон
В мире, Россия, Украина, Республика Крым, Виктор Орбан, Владимир Путин, ООН
Украина не может вести себя как суверенное государство, заявил Орбан

Орбан: Украина лишилась суверенитета, потеряв пятую часть территории

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
БУДАПЕШТ, 29 сен — РИА Новости. Украина больше не может вести себя как суверенное государство, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире программы "Борцовский час".
"Она потеряла пятую часть своей территории. <...> Суверенитет Украины на этом закончился. Оставшуюся территорию содержим мы. И если мы, я имею в виду Запад, решим, что завтра утром мы не дадим им ни форинта, для Украины все будет кончено", — сказал он.

Владимир Путин подчеркивал, что Москва никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет. В частности, не было бы проблемой возможное присоединение Украины к Евросоюзу. При этом ее вхождение в НАТО и размещение на территории страны иностранных военных для России абсолютно неприемлемо, а гарантии безопасности должны быть выработаны с учетом ее интересов.

В сентябре Москва констатировала паузу в переговорном процессе, при этом Россия по-прежнему открыта для дипломатического урегулирования. Представитель Кремля Дмитрий Песков связывал пассивную позицию Киева с возможной попыткой показать спонсорам в Европе способность продолжать боевые действия. При этом он подчеркивал, что с каждым днем отказа от переговоров позиции Украины будут только ухудшаться.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. В сентябре 2022-го прошли референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В конце августа начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов сообщал, что российские войска освободили 99,7 процента территории Луганской Народной Республики и 79 процентов — Донецкой Народной Республики.

Украина по-прежнему считает их своими временно оккупированными территориями, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. В Москве не раз заявляли, что их жители проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Российское руководство не раз подчеркивало, что территориальные границы закреплены в Конституции и не подлежат обсуждению.
В миреРоссияУкраинаРеспублика КрымВиктор ОрбанВладимир ПутинООН
 
 
