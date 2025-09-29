На Украине заявили о росте числа русскоговорящих
Ивановская признала, что на Украине снова растет количество русскоговорящих
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская признала, что в стране увеличивается число граждан, говорящих на русском языке.
"Часть общества постепенно возвращается к старым языковым практикам. Это опасная тенденция", — заявила Ивановская в интервью агентству РБК-Украина.
Как она добавила, "определенный откат" есть прежде всего в сфере образования.
Депутат Львовского городского совета Любомир Мельничук 16 сентября заявил, что Львов "потихоньку русифицируется".
Ситуация с русским языком на Украине
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование украинского во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.
Как сообщило в марте Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с теми, кто говорят на языках стран Евросоюза.