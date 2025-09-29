Рейтинг@Mail.ru
На Украине заявили о росте числа русскоговорящих - РИА Новости, 29.09.2025
17:34 29.09.2025 (обновлено: 22:29 29.09.2025)
На Украине заявили о росте числа русскоговорящих
Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская признала, что в стране увеличивается число граждан, говорящих на русском языке. РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская признала, что в стране увеличивается число граждан, говорящих на русском языке. &quot;Часть общества постепенно возвращается к старым языковым практикам. Это опасная тенденция&quot;, — заявила Ивановская в интервью агентству РБК-Украина.Как она добавила, "определенный откат" есть прежде всего в сфере образования.Депутат Львовского городского совета Любомир Мельничук 16 сентября заявил, что Львов "потихоньку русифицируется". Ситуация с русским языком на УкраинеПосле госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование украинского во всех сферах жизни.В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.Как сообщило в марте Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с теми, кто говорят на языках стран Евросоюза.
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская признала, что в стране увеличивается число граждан, говорящих на русском языке.
"Часть общества постепенно возвращается к старым языковым практикам. Это опасная тенденция", — заявила Ивановская в интервью агентству РБК-Украина.

Как она добавила, "определенный откат" есть прежде всего в сфере образования.
Депутат Львовского городского совета Любомир Мельничук 16 сентября заявил, что Львов "потихоньку русифицируется".

Ситуация с русским языком на Украине

После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование украинского во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.
Как сообщило в марте Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с теми, кто говорят на языках стран Евросоюза.
