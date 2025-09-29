Глава МИД Украины заявил, что страна хочет закончить конфликт в этом году
Глава украинского МИД Сибига: Украина хочет закончить конфликт в этом году
© AP Photo / Andrii NesterewnkoАндрей Сибига
© AP Photo / Andrii Nesterewnko
Андрей Сибига. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Украина хочет закончить конфликт в этом году.
Он добавил, что после недавней встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке у Украины есть дополнительная дипломатическая динамика для усилий по поддержанию мира.
При этом украинский министр заявил, что не видит возможности провести мирные переговоры в Москве, как ранее предложил президент России Владимир Путин.
Ранее в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что динамики в вопросе возможности возобновления переговоров между делегациями РФ и Украины нет, и не по вине России.
Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле 23 июля. Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Также Россия предложила Украине сформировать три рабочие группы по политике, гуманитарным и военным вопросам, которые будут работать онлайн. Как отмечал глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, украинская сторона после третьего раунда переговоров решила рассмотреть это предложение. Однако в сентябре Москва констатировала паузу в переговорном процессе. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров. Пассивную позицию Украины пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснял возможной попыткой Киева продемонстрировать своим спонсорам в Европе и кураторам, что Украина может воевать. При этом представитель Кремля подчеркивал, что с каждым днем отказа от переговоров позиции Украины будут только ухудшаться.