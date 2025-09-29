Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии призвали Украину отказаться от вступления в ЕС - РИА Новости, 29.09.2025
15:30 29.09.2025
В Венгрии призвали Украину отказаться от вступления в ЕС
В Венгрии призвали Украину отказаться от вступления в ЕС - РИА Новости, 29.09.2025
В Венгрии призвали Украину отказаться от вступления в ЕС
БУДАПЕШТ, 29 сен - РИА Новости. Украине надо отказаться от вступления в Евросоюз, если сообщения СМИ о том, что сообщество расколото, вызывает государственную цензуру со стороны Киева, с приемом Украины в ЕС он станет расколот еще больше, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Ранее Гуйяш заявил, что Венгрия заблокирует 12 украинских интернет-порталов в ответ на цензуру со стороны Киева, который запретил ряд иностранных СМИ, которые "осмелились" писать о том, что ЕС и НАТО расколоты, а также усомнились в эффективности политики антироссийских санкций. "Если расколотость Евросоюза является основанием для государственной цензуры на Украине, то Украине пора отказаться от намерения вступить в ЕС. Со вступлением Украины ЕС станет ещё более расколотым", - написал Гуйяш в соцсети Facebook*.По мнению политика, главным "грехом", из-за которого Украина заблокировала иностранные СМИ, стали сообщения о попытках фондов американского миллиардера Джорджа Сороса вмешаться во внутренние процессы. "И если кто-то жаждет цензуры, то лучше ограничить вмешательство Сороса во внутреннюю политику суверенных стран, а не свободное выражение мнений по этому поводу", - подчеркнул Гуйяш. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в феврале заявил, что Венгрия в срочном порядке разработает закон по образцу "акта Магнитского" в США, чтобы "прикрыть денежные краны" сети организаций американского миллиардера Джорджа Сороса. Кроме того, Орбан ранее поблагодарил президента США Дональда Трампа за раскрытие "темного заговора" и закрытие USAID и заявил, что необходимо "вымести" из Венгрии сеть действующих организаций, финансируемых USAID, а против тех, кто получает деньги из-за границы для того, чтобы влиять на венгерскую политику, ввести санкции.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
в мире, украина, венгрия, киев, джордж сорос, виктор орбан, дональд трамп, евросоюз, агентство по международному развитию сша, нато
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Джордж Сорос, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Евросоюз, Агентство по международному развитию США, НАТО
В Венгрии призвали Украину отказаться от вступления в ЕС

Офис Орбана: Киеву надо отказаться от ЕС, если он вводит цензуру против СМИ

Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 29 сен - РИА Новости. Украине надо отказаться от вступления в Евросоюз, если сообщения СМИ о том, что сообщество расколото, вызывает государственную цензуру со стороны Киева, с приемом Украины в ЕС он станет расколот еще больше, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
Ранее Гуйяш заявил, что Венгрия заблокирует 12 украинских интернет-порталов в ответ на цензуру со стороны Киева, который запретил ряд иностранных СМИ, которые "осмелились" писать о том, что ЕС и НАТО расколоты, а также усомнились в эффективности политики антироссийских санкций.
"Если расколотость Евросоюза является основанием для государственной цензуры на Украине, то Украине пора отказаться от намерения вступить в ЕС. Со вступлением Украины ЕС станет ещё более расколотым", - написал Гуйяш в соцсети Facebook*.
По мнению политика, главным "грехом", из-за которого Украина заблокировала иностранные СМИ, стали сообщения о попытках фондов американского миллиардера Джорджа Сороса вмешаться во внутренние процессы.
"И если кто-то жаждет цензуры, то лучше ограничить вмешательство Сороса во внутреннюю политику суверенных стран, а не свободное выражение мнений по этому поводу", - подчеркнул Гуйяш.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в феврале заявил, что Венгрия в срочном порядке разработает закон по образцу "акта Магнитского" в США, чтобы "прикрыть денежные краны" сети организаций американского миллиардера Джорджа Сороса. Кроме того, Орбан ранее поблагодарил президента США Дональда Трампа за раскрытие "темного заговора" и закрытие USAID и заявил, что необходимо "вымести" из Венгрии сеть действующих организаций, финансируемых USAID, а против тех, кто получает деньги из-за границы для того, чтобы влиять на венгерскую политику, ввести санкции.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
