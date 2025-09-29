Глава МИД Украины призвал признать, что идет война России и НАТО
Сибига: пора признать, что идет война России и НАТО
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал признать, что идет война России и НАТО.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если планы Киева провести операцию под ложным флагом в Румынии и Польше подтвердятся, то Европа как никогда близка к началу Третьей мировой войны. Она отметила, что судя по имеющейся информации, план Киева состоит в том, чтобы отремонтировать несколько сбитых или перехваченных российских БПЛА, оснастить их боевым поражающим элементом, направить их под видом "российских дронов" на крупные транспортные хабы НАТО в Польше и Румынии, одновременно провести дезинформационную кампанию в Европе с целью обвинить во всём Москву и тем самым развязать вооружённый конфликт между Россией и НАТО.
Ранее Североатлантический совет НАТО возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Он также отмечал что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с беспилотниками приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.