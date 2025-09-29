Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии назвали вступление Украины последним гвоздем в гроб ЕС - РИА Новости, 29.09.2025
13:57 29.09.2025
В Венгрии назвали вступление Украины последним гвоздем в гроб ЕС
в мире
украина
киев
европа
дмитрий песков
евросоюз
СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Вступление Украины в ЕС станет последним гвоздем в гроб этого политического объединения, ни Европа, ни Киев не готовы к этому шагу, поделился мнением в беседе с РИА Новости венгерский политический эксперт, член Валдайского клуба Габор Штир. "Вступление Украины в Евросоюз - это был бы последний гвоздь в гроб Евросоюза... Потому что ни Европа, ни Украина не готовы для этого шага", - сказал он на полях XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Как отмечает собеседник агентства, интеграция Украины в ЕС - не только финансовый вопрос. По его мнению, вступление Украины принесет с собой множество проблем в сфере безопасности, увеличит социальную напряженность. "Украина думает, что "нам все надо, мы жертвы", но это поведение разрушает Евросоюз, кроме экономических, денежных проблем", - отметил он. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС. В частности, польские власти неоднократно заявляли, что заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если Киев не согласится на эксгумацию жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны от рук украинских националистов погибли поляки. Также, глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что прием Украины в Евросоюз стал бы исторической ошибкой, ее поведение не соответствует статусу страны-кандидата в члены сообщества
украина
киев
европа
в мире, украина, киев, европа, дмитрий песков, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Европа, Дмитрий Песков, Евросоюз
Флаги Украины и Европейского союза
Флаги Украины и Европейского союза. Архивное фото
СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Вступление Украины в ЕС станет последним гвоздем в гроб этого политического объединения, ни Европа, ни Киев не готовы к этому шагу, поделился мнением в беседе с РИА Новости венгерский политический эксперт, член Валдайского клуба Габор Штир.
"Вступление Украины в Евросоюз - это был бы последний гвоздь в гроб Евросоюза... Потому что ни Европа, ни Украина не готовы для этого шага", - сказал он на полях XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Как отмечает собеседник агентства, интеграция Украины в ЕС - не только финансовый вопрос. По его мнению, вступление Украины принесет с собой множество проблем в сфере безопасности, увеличит социальную напряженность.
"Украина думает, что "нам все надо, мы жертвы", но это поведение разрушает Евросоюз, кроме экономических, денежных проблем", - отметил он.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.
При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС. В частности, польские власти неоднократно заявляли, что заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если Киев не согласится на эксгумацию жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны от рук украинских националистов погибли поляки. Также, глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что прием Украины в Евросоюз стал бы исторической ошибкой, ее поведение не соответствует статусу страны-кандидата в члены сообщества
В миреУкраинаКиевЕвропаДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
