Подполье рассказало о румынских наемниках в Сумской области

Подполье рассказало о румынских наемниках в Сумской области

ДОНЕЦК, 29 сен – РИА Новости. Направленные в усиление ВСУ румынские наемники замечены в Одесской области на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Карта местности (в Болграде Одесской области – ред.) нужна не столько местным, сколько румынскими "миротворцам", которые тоже присутствуют на полигоне", - сообщил Лебедев. Ранее в понедельник он также сообщил об активности на полигоне в Болграде. По мнению Лебедева, это может означать скорое усиление харьковского направления.

