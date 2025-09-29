https://ria.ru/20250929/ukraina-2045077386.html
Подполье рассказало о румынских наемниках в Сумской области
Направленные в усиление ВСУ румынские наемники замечены в Одесской области на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья... РИА Новости, 29.09.2025
ДОНЕЦК, 29 сен – РИА Новости. Направленные в усиление ВСУ румынские наемники замечены в Одесской области на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Карта местности (в Болграде Одесской области – ред.) нужна не столько местным, сколько румынскими "миротворцам", которые тоже присутствуют на полигоне", - сообщил Лебедев. Ранее в понедельник он также сообщил об активности на полигоне в Болграде. По мнению Лебедева, это может означать скорое усиление харьковского направления.
