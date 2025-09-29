https://ria.ru/20250929/ukraina-2045018138.html

"Используйте возможность": Келлог сделал заявление об ударах вглубь России

"Используйте возможность": Келлог сделал заявление об ударах вглубь России - РИА Новости, 29.09.2025

"Используйте возможность": Келлог сделал заявление об ударах вглубь России

Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием, заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T06:52:00+03:00

2025-09-29T06:52:00+03:00

2025-09-29T13:54:00+03:00

в мире

сша

киев

россия

кит келлог

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019915340_0:59:3290:1910_1920x0_80_0_0_360d781cdbe4904bb2f5bcdfc88ff1e7.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием, заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News."Я думаю, принимая во внимание то, что он сказал, и то, что сказали вице-президент Вэнс и госсекретарь Рубио, ответ да, используйте возможность нанесения глубоких ударов" — так Келлог ответил на вопрос, получал ли Киев соответствующее разрешение от администрации Белого дома.Спецпосланник добавил, что в России "нет неприкосновенных мест". Тем не менее он не уточнил, идет ли речь об ударах американским оружием, но предположил, что просьба Владимира Зеленского о передаче Киеву дальнобойных ракет Tomahawk может быть связана именно с этим.В конце прошлой недели газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на источники в Белом доме и Киеве, что Трамп на встрече с Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов по территории России, но прямых обязательств пересмотреть нынешние ограничения не дал.Зеленский же просил о поставках Tomahawk. Американская администрация рассматривает такую возможность, как и альтернативу в виде дополнительных ракет ATACMS. Вице-президент Джей Ди Вэнс, комментируя ситуацию, переложил ответственность за принятие решения на главу государства.Россия считает, что поставки киевскому режиму вооружений мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Москве не раз отмечали, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Тогда же президент Владимир Путин заявлял, что ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии натовских военнослужащих. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что альянс воюет с Россией.

https://ria.ru/20250928/peskov-2044898933.html

https://ria.ru/20250929/bespilotniki-2045003988.html

https://ria.ru/20250929/zelenskiy-2045010837.html

сша

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, киев, россия, кит келлог, дональд трамп, владимир зеленский