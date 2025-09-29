"Используйте возможность": Келлог сделал заявление об ударах вглубь России
Кит Келлог. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием, заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.
"Я думаю, принимая во внимание то, что он сказал, и то, что сказали вице-президент Вэнс и госсекретарь Рубио, ответ да, используйте возможность нанесения глубоких ударов" — так Келлог ответил на вопрос, получал ли Киев соответствующее разрешение от администрации Белого дома.
Спецпосланник добавил, что в России "нет неприкосновенных мест". Тем не менее он не уточнил, идет ли речь об ударах американским оружием, но предположил, что просьба Владимира Зеленского о передаче Киеву дальнобойных ракет Tomahawk может быть связана именно с этим.
В конце прошлой недели газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на источники в Белом доме и Киеве, что Трамп на встрече с Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов по территории России, но прямых обязательств пересмотреть нынешние ограничения не дал.
Зеленский же просил о поставках Tomahawk. Американская администрация рассматривает такую возможность, как и альтернативу в виде дополнительных ракет ATACMS. Вице-президент Джей Ди Вэнс, комментируя ситуацию, переложил ответственность за принятие решения на главу государства.
Россия считает, что поставки киевскому режиму вооружений мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Москве не раз отмечали, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
В ноябре прошлого года президент Джо Байден впервые разрешил Киеву применять ATACMS для ударов по российской территории. Затем такое же разрешение дали Великобритания и Франция для своих ракет Storm Shadow и SCALP.
Тогда же президент Владимир Путин заявлял, что ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии натовских военнослужащих. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что альянс воюет с Россией.