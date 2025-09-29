Рейтинг@Mail.ru
"Используйте возможность": Келлог сделал заявление об ударах вглубь России
06:52 29.09.2025 (обновлено: 13:54 29.09.2025)
"Используйте возможность": Келлог сделал заявление об ударах вглубь России
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием, заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News."Я думаю, принимая во внимание то, что он сказал, и то, что сказали вице-президент Вэнс и госсекретарь Рубио, ответ да, используйте возможность нанесения глубоких ударов" — так Келлог ответил на вопрос, получал ли Киев соответствующее разрешение от администрации Белого дома.Спецпосланник добавил, что в России "нет неприкосновенных мест". Тем не менее он не уточнил, идет ли речь об ударах американским оружием, но предположил, что просьба Владимира Зеленского о передаче Киеву дальнобойных ракет Tomahawk может быть связана именно с этим.В конце прошлой недели газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на источники в Белом доме и Киеве, что Трамп на встрече с Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов по территории России, но прямых обязательств пересмотреть нынешние ограничения не дал.Зеленский же просил о поставках Tomahawk. Американская администрация рассматривает такую возможность, как и альтернативу в виде дополнительных ракет ATACMS. Вице-президент Джей Ди Вэнс, комментируя ситуацию, переложил ответственность за принятие решения на главу государства.Россия считает, что поставки киевскому режиму вооружений мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Москве не раз отмечали, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Тогда же президент Владимир Путин заявлял, что ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии натовских военнослужащих. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что альянс воюет с Россией.
в мире, сша, киев, россия, кит келлог, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Киев, Россия, Кит Келлог, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
© AP Photo / Mariam ZuhaibКит Келлог
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Кит Келлог. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием, заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.
"Я думаю, принимая во внимание то, что он сказал, и то, что сказали вице-президент Вэнс и госсекретарь Рубио, ответ да, используйте возможность нанесения глубоких ударов" — так Келлог ответил на вопрос, получал ли Киев соответствующее разрешение от администрации Белого дома.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Песков ответил на вопрос о возможности атаки Кремля Киевом
28 сентября, 12:50
Спецпосланник добавил, что в России "нет неприкосновенных мест". Тем не менее он не уточнил, идет ли речь об ударах американским оружием, но предположил, что просьба Владимира Зеленского о передаче Киеву дальнобойных ракет Tomahawk может быть связана именно с этим.
В конце прошлой недели газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на источники в Белом доме и Киеве, что Трамп на встрече с Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов по территории России, но прямых обязательств пересмотреть нынешние ограничения не дал.
Зеленский же просил о поставках Tomahawk. Американская администрация рассматривает такую возможность, как и альтернативу в виде дополнительных ракет ATACMS. Вице-президент Джей Ди Вэнс, комментируя ситуацию, переложил ответственность за принятие решения на главу государства.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Украина собирает все БПЛА из иностранных компонентов, рассказал боец
Вчера, 02:16
Россия считает, что поставки киевскому режиму вооружений мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Москве не раз отмечали, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

В ноябре прошлого года президент Джо Байден впервые разрешил Киеву применять ATACMS для ударов по российской территории. Затем такое же разрешение дали Великобритания и Франция для своих ракет Storm Shadow и SCALP.

Тогда же президент Владимир Путин заявлял, что ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии натовских военнослужащих. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что альянс воюет с Россией.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В Киеве объяснили, что стоит за угрозами Зеленского в адрес России
Вчера, 04:35
 
В миреСШАКиевРоссияКит КеллогДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
