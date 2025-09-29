Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху извинился за удар по Дохе, пишут СМИ
19:35 29.09.2025 (обновлено: 21:53 29.09.2025)
Нетаньяху извинился за удар по Дохе, пишут СМИ
Нетаньяху извинился за удар по Дохе, пишут СМИ - РИА Новости, 29.09.2025
Нетаньяху извинился за удар по Дохе, пишут СМИ
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху извинился перед премьером Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани за недавний удар по Дохе, сообщил 12-й канал... РИА Новости, 29.09.2025
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сен — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху извинился перед премьером Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани за недавний удар по Дохе, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источники."Нетаньяху поговорил с премьер-министром Катара, &lt;...&gt; извинился за израильское нападение на Доху", — говорится в сообщении новостной службы.Удар по КатаруНа прошлой неделе МИД Катара сообщил, что Тель-Авив атаковал жилые дома в Дохе, где проживали несколько членов политбюро ХАМАС. Там заявили о гибели шести человек, включая сына лидера палестинского движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. Также среди жертв атаки — сотрудник спецподразделения внутренней безопасности Катара.Как уточнили в ХАМАС, Тель-Авив ударил по их делегации во время переговоров о прекращении огня. Один из руководителей движения сообщил, что нападение произошло, когда обсуждалось предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа.Радио "Галей ЦАХАЛ" отмечало, что для удара задействовали около 15 самолетов и более десяти боеприпасов.
https://ria.ru/20250929/konflikt-1915630213.html
Нетаньяху извинился за удар по Дохе, пишут СМИ

Нетаньяху принес извинения премьеру Катара Аль Тани за удар по Дохе

© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в Дохе
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сен — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху извинился перед премьером Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани за недавний удар по Дохе, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источники.
"Нетаньяху поговорил с премьер-министром Катара, <...> извинился за израильское нападение на Доху", — говорится в сообщении новостной службы.
Нетаньяху признался, что использовал Катар, готовя удар по ХАМАС в Дохе
16 сентября, 21:23
Удар по Катару

Удар по Катару

На прошлой неделе МИД Катара сообщил, что Тель-Авив атаковал жилые дома в Дохе, где проживали несколько членов политбюро ХАМАС. Там заявили о гибели шести человек, включая сына лидера палестинского движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. Также среди жертв атаки — сотрудник спецподразделения внутренней безопасности Катара.
Нетаньяху обсудит с Трампом возможное повторение ударов по лидерам ХАМАС
28 сентября, 18:35
28 сентября, 18:35

Сектор Газа — один из двух эксклавов Палестины. От другого — Западного берега реки Иордан — его отделяет территория Израиля. Первый частично контролирует Палестинская национальная администрация во главе с Махмудом Аббасом. Второй до 2023 года фактически находился под управлением движения ХАМАС, не подчиняющегося центральным палестинским властям.

Как уточнили в ХАМАС, Тель-Авив ударил по их делегации во время переговоров о прекращении огня. Один из руководителей движения сообщил, что нападение произошло, когда обсуждалось предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа.
Радио "Галей ЦАХАЛ" отмечало, что для удара задействовали около 15 самолетов и более десяти боеприпасов.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Вчера, 19:55
 
