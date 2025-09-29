Нетаньяху извинился за удар по Дохе, пишут СМИ
Нетаньяху принес извинения премьеру Катара Аль Тани за удар по Дохе
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сен — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху извинился перед премьером Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани за недавний удар по Дохе, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источники.
Удар по Катару
На прошлой неделе МИД Катара сообщил, что Тель-Авив атаковал жилые дома в Дохе, где проживали несколько членов политбюро ХАМАС. Там заявили о гибели шести человек, включая сына лидера палестинского движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. Также среди жертв атаки — сотрудник спецподразделения внутренней безопасности Катара.
Сектор Газа — один из двух эксклавов Палестины. От другого — Западного берега реки Иордан — его отделяет территория Израиля. Первый частично контролирует Палестинская национальная администрация во главе с Махмудом Аббасом. Второй до 2023 года фактически находился под управлением движения ХАМАС, не подчиняющегося центральным палестинским властям.
Как уточнили в ХАМАС, Тель-Авив ударил по их делегации во время переговоров о прекращении огня. Один из руководителей движения сообщил, что нападение произошло, когда обсуждалось предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа.
Радио "Галей ЦАХАЛ" отмечало, что для удара задействовали около 15 самолетов и более десяти боеприпасов.