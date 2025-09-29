https://ria.ru/20250929/udar-2045232897.html

Нетаньяху извинился за удар по Дохе, пишут СМИ

Нетаньяху извинился за удар по Дохе, пишут СМИ - РИА Новости, 29.09.2025

Нетаньяху извинился за удар по Дохе, пишут СМИ

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху извинился перед премьером Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани за недавний удар по Дохе, сообщил 12-й канал... РИА Новости, 29.09.2025

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сен — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху извинился перед премьером Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани за недавний удар по Дохе, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источники."Нетаньяху поговорил с премьер-министром Катара, <...> извинился за израильское нападение на Доху", — говорится в сообщении новостной службы.Удар по КатаруНа прошлой неделе МИД Катара сообщил, что Тель-Авив атаковал жилые дома в Дохе, где проживали несколько членов политбюро ХАМАС. Там заявили о гибели шести человек, включая сына лидера палестинского движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. Также среди жертв атаки — сотрудник спецподразделения внутренней безопасности Катара.Как уточнили в ХАМАС, Тель-Авив ударил по их делегации во время переговоров о прекращении огня. Один из руководителей движения сообщил, что нападение произошло, когда обсуждалось предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа.Радио "Галей ЦАХАЛ" отмечало, что для удара задействовали около 15 самолетов и более десяти боеприпасов.

