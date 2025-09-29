Рейтинг@Mail.ru
Учитель физики из Реутова вышел в финал конкурса "Учитель года-2025"
29.09.2025
Учитель физики из Реутова вышел в финал конкурса "Учитель года-2025"
Учитель физики из Реутова вышел в финал конкурса "Учитель года-2025" - РИА Новости, 29.09.2025
Учитель физики из Реутова вышел в финал конкурса "Учитель года-2025"
Учитель физики Юрий Уробушкин из школы №10 из подмосковного Реутова прошел в финальную двадцатку во Всероссийском конкурсе "Учитель года-2025", сообщает... РИА Новости, 29.09.2025
реутов
московская область (подмосковье)
учителя
учитель года россии
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Учитель физики Юрий Уробушкин из школы №10 из подмосковного Реутова прошел в финальную двадцатку во Всероссийском конкурсе "Учитель года-2025", сообщает пресс-служба администрации городского округа. В Санкт-Петербурге завершился первый тур педагогического соревнования. Теперь ему предстоит борьба за звание абсолютного победителя во II туре, который пройдет в гимназии имени Примакова. В ведомстве отметили, что это серьезное достижение не только для педагога, но и для всей системы образования Реутова. Успех Уробушкина на федеральном уровне — наглядный результат работы по поддержке и развитию педагогов в городе. "Поздравляем Юрия Михайловича с блестящим прохождением в финал! Мы гордимся, что именно реутовский учитель представляет Московскую область среди сильнейших педагогов России. Желаем уверенности, вдохновения и победы в московском этапе!" — указывается в сообщении.
реутов, московская область (подмосковье), учителя, учитель года россии
Реутов, Московская область (Подмосковье), учителя, Учитель года России
Учитель физики из Реутова вышел в финал конкурса "Учитель года-2025"

Учитель физики из Реутова Юрий Уробушкин вышел в финал "Учителя года-2025"

© Фото : пресс-служба администрации городского округа РеутовФинальная двадцатка участников Всероссийского конкурса "Учитель года-2025"
Финальная двадцатка участников Всероссийского конкурса Учитель года-2025 - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Реутов
Финальная двадцатка участников Всероссийского конкурса "Учитель года-2025"
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Учитель физики Юрий Уробушкин из школы №10 из подмосковного Реутова прошел в финальную двадцатку во Всероссийском конкурсе "Учитель года-2025", сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В Санкт-Петербурге завершился первый тур педагогического соревнования.
Теперь ему предстоит борьба за звание абсолютного победителя во II туре, который пройдет в гимназии имени Примакова.
В ведомстве отметили, что это серьезное достижение не только для педагога, но и для всей системы образования Реутова. Успех Уробушкина на федеральном уровне — наглядный результат работы по поддержке и развитию педагогов в городе.
"Поздравляем Юрия Михайловича с блестящим прохождением в финал! Мы гордимся, что именно реутовский учитель представляет Московскую область среди сильнейших педагогов России. Желаем уверенности, вдохновения и победы в московском этапе!" — указывается в сообщении.
РеутовМосковская область (Подмосковье)учителяУчитель года России
 
 
