Учитель физики из Реутова вышел в финал конкурса "Учитель года-2025"
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Учитель физики Юрий Уробушкин из школы №10 из подмосковного Реутова прошел в финальную двадцатку во Всероссийском конкурсе "Учитель года-2025", сообщает пресс-служба администрации городского округа. В Санкт-Петербурге завершился первый тур педагогического соревнования. Теперь ему предстоит борьба за звание абсолютного победителя во II туре, который пройдет в гимназии имени Примакова. В ведомстве отметили, что это серьезное достижение не только для педагога, но и для всей системы образования Реутова. Успех Уробушкина на федеральном уровне — наглядный результат работы по поддержке и развитию педагогов в городе. "Поздравляем Юрия Михайловича с блестящим прохождением в финал! Мы гордимся, что именно реутовский учитель представляет Московскую область среди сильнейших педагогов России. Желаем уверенности, вдохновения и победы в московском этапе!" — указывается в сообщении.
