Балтийский флот провел тактическое учение по борьбе с минами
29.09.2025
05:13 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/ucheniya-2045012840.html
Балтийский флот провел тактическое учение по борьбе с минами
Балтийский флот провел тактическое учение по борьбе с минами
безопасность
финский залив
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Балтийский флот провел тактическое учение с разнородной минно-тральной группой по борьбе с минной опасностью, сообщила пресс-служба Балтийского флота в понедельник. "В Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота проведено плановое учение с разнородной минно-тральной группой по поиску и обезвреживанию миноподобных объектов в Финском заливе", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что по плану учения группа кораблей, состоящая из базового тральщика "Новочебоксарск" и противодиверсионного катера "П-474", выдвинулась в полигон боевой подготовки в Финском заливе для обнаружения и уничтожения миноподобного объекта, в роли которого была задействована учебная мина. Базовым тральщиком была произведена постановка и проверка неконтактных тралов, далее в результате противоминной разведки было обнаружено и определено местоположение условной мины. Координаты обнаруженной мины были переданы на противодиверсионный катер, оснащенный телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом (ТНПА) "Марлин-350", подчеркнули в пресс-службе Балтийского флота. Пресс-служба Балтийского флота добавила, что специалисты при помощи подводного аппарата произвели дополнительное обследование взрывоопасного объекта под водой. После чего с помощью специального механизма, на который был прикреплен взрывной заряд, была произведена его доставка к обнаруженной мине, и осуществлен ее дальнейший подрыв.
финский залив
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Балтийский флот провел тактическое учение с разнородной минно-тральной группой по борьбе с минной опасностью, сообщила пресс-служба Балтийского флота в понедельник.
"В Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота проведено плановое учение с разнородной минно-тральной группой по поиску и обезвреживанию миноподобных объектов в Финском заливе", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что по плану учения группа кораблей, состоящая из базового тральщика "Новочебоксарск" и противодиверсионного катера "П-474", выдвинулась в полигон боевой подготовки в Финском заливе для обнаружения и уничтожения миноподобного объекта, в роли которого была задействована учебная мина.
Базовым тральщиком была произведена постановка и проверка неконтактных тралов, далее в результате противоминной разведки было обнаружено и определено местоположение условной мины. Координаты обнаруженной мины были переданы на противодиверсионный катер, оснащенный телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом (ТНПА) "Марлин-350", подчеркнули в пресс-службе Балтийского флота.
Пресс-служба Балтийского флота добавила, что специалисты при помощи подводного аппарата произвели дополнительное обследование взрывоопасного объекта под водой. После чего с помощью специального механизма, на который был прикреплен взрывной заряд, была произведена его доставка к обнаруженной мине, и осуществлен ее дальнейший подрыв.
