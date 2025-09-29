https://ria.ru/20250929/ucheniya-2045012840.html

Балтийский флот провел тактическое учение по борьбе с минами

Балтийский флот провел тактическое учение по борьбе с минами - РИА Новости, 29.09.2025

Балтийский флот провел тактическое учение по борьбе с минами

Балтийский флот провел тактическое учение с разнородной минно-тральной группой по борьбе с минной опасностью, сообщила пресс-служба Балтийского флота в... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T05:13:00+03:00

2025-09-29T05:13:00+03:00

2025-09-29T05:13:00+03:00

безопасность

финский залив

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972293476_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8db4878cbd7a19001a5043dd0625b8cd.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Балтийский флот провел тактическое учение с разнородной минно-тральной группой по борьбе с минной опасностью, сообщила пресс-служба Балтийского флота в понедельник. "В Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота проведено плановое учение с разнородной минно-тральной группой по поиску и обезвреживанию миноподобных объектов в Финском заливе", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что по плану учения группа кораблей, состоящая из базового тральщика "Новочебоксарск" и противодиверсионного катера "П-474", выдвинулась в полигон боевой подготовки в Финском заливе для обнаружения и уничтожения миноподобного объекта, в роли которого была задействована учебная мина. Базовым тральщиком была произведена постановка и проверка неконтактных тралов, далее в результате противоминной разведки было обнаружено и определено местоположение условной мины. Координаты обнаруженной мины были переданы на противодиверсионный катер, оснащенный телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом (ТНПА) "Марлин-350", подчеркнули в пресс-службе Балтийского флота. Пресс-служба Балтийского флота добавила, что специалисты при помощи подводного аппарата произвели дополнительное обследование взрывоопасного объекта под водой. После чего с помощью специального механизма, на который был прикреплен взрывной заряд, была произведена его доставка к обнаруженной мине, и осуществлен ее дальнейший подрыв.

https://ria.ru/20250916/desant-2042304529.html

https://ria.ru/20250915/ucheniya-2041947509.html

финский залив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, финский залив