Жителя Ингушетии обвинили в убийстве двух человек - РИА Новости, 29.09.2025
16:58 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/ubiystvo-2045178130.html
Жителя Ингушетии обвинили в убийстве двух человек
происшествия
назрань
республика ингушетия
россия
НАЛЬЧИК, 29 сен – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии предъявили обвинение жителю Назрани, который был задержан и арестован по подозрению в совершении двух убийств, сообщило СУСК РФ по региону. Фигурант, по данным ведомства, ночью 15 сентября в салоне автомобиля, припаркованного около многоквартирного дома по проспекту Базоркина в Назрани, нанес множественные ножевые ранения местному жителю, от которых тот скончался в больнице. Утром 18 сентября в Назрани он на территории домовладения по улице Гойгова нанес смертельное ножевое ранение в шею 58-летнему местному жителю. По подозрению в двух убийствах в Грозном задержали 37-летнего жителя Назрани. Он назвал причиной убийств личную неприязнь и заявил, что не раскаивается в совершенном. На прошлой неделе ведомство сообщало, что подозреваемого арестовали. "Следователем следственного отдела по городу Назрань следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия 37-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства двух лиц (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
происшествия, назрань, республика ингушетия, россия
Происшествия, Назрань, Республика Ингушетия, Россия
© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
НАЛЬЧИК, 29 сен – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии предъявили обвинение жителю Назрани, который был задержан и арестован по подозрению в совершении двух убийств, сообщило СУСК РФ по региону.
Фигурант, по данным ведомства, ночью 15 сентября в салоне автомобиля, припаркованного около многоквартирного дома по проспекту Базоркина в Назрани, нанес множественные ножевые ранения местному жителю, от которых тот скончался в больнице. Утром 18 сентября в Назрани он на территории домовладения по улице Гойгова нанес смертельное ножевое ранение в шею 58-летнему местному жителю.
По подозрению в двух убийствах в Грозном задержали 37-летнего жителя Назрани. Он назвал причиной убийств личную неприязнь и заявил, что не раскаивается в совершенном. На прошлой неделе ведомство сообщало, что подозреваемого арестовали.
"Следователем следственного отдела по городу Назрань следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия 37-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства двух лиц (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
