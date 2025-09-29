Жителя Ингушетии обвинили в убийстве двух человек
Жителя Назрани задержали и арестовали по подозрению в совершении двух убийств
© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
НАЛЬЧИК, 29 сен – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии предъявили обвинение жителю Назрани, который был задержан и арестован по подозрению в совершении двух убийств, сообщило СУСК РФ по региону.
Фигурант, по данным ведомства, ночью 15 сентября в салоне автомобиля, припаркованного около многоквартирного дома по проспекту Базоркина в Назрани, нанес множественные ножевые ранения местному жителю, от которых тот скончался в больнице. Утром 18 сентября в Назрани он на территории домовладения по улице Гойгова нанес смертельное ножевое ранение в шею 58-летнему местному жителю.
По подозрению в двух убийствах в Грозном задержали 37-летнего жителя Назрани. Он назвал причиной убийств личную неприязнь и заявил, что не раскаивается в совершенном. На прошлой неделе ведомство сообщало, что подозреваемого арестовали.
"Следователем следственного отдела по городу Назрань следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия 37-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства двух лиц (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
