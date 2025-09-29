https://ria.ru/20250929/ubiystvo-2045178130.html

Жителя Ингушетии обвинили в убийстве двух человек

Жителя Ингушетии обвинили в убийстве двух человек - РИА Новости, 29.09.2025

Жителя Ингушетии обвинили в убийстве двух человек

Следственные органы Ингушетии предъявили обвинение жителю Назрани, который был задержан и арестован по подозрению в совершении двух убийств, сообщило СУСК РФ по РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T16:58:00+03:00

2025-09-29T16:58:00+03:00

2025-09-29T16:58:00+03:00

происшествия

назрань

республика ингушетия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

НАЛЬЧИК, 29 сен – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии предъявили обвинение жителю Назрани, который был задержан и арестован по подозрению в совершении двух убийств, сообщило СУСК РФ по региону. Фигурант, по данным ведомства, ночью 15 сентября в салоне автомобиля, припаркованного около многоквартирного дома по проспекту Базоркина в Назрани, нанес множественные ножевые ранения местному жителю, от которых тот скончался в больнице. Утром 18 сентября в Назрани он на территории домовладения по улице Гойгова нанес смертельное ножевое ранение в шею 58-летнему местному жителю. По подозрению в двух убийствах в Грозном задержали 37-летнего жителя Назрани. Он назвал причиной убийств личную неприязнь и заявил, что не раскаивается в совершенном. На прошлой неделе ведомство сообщало, что подозреваемого арестовали. "Следователем следственного отдела по городу Назрань следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия 37-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства двух лиц (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250928/delo-2044989024.html

назрань

республика ингушетия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, назрань, республика ингушетия, россия