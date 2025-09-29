Рейтинг@Mail.ru
В России запустили сервис подачи заявлений на тюнинг машины через Госуслуги
19:14 29.09.2025
В России запустили сервис подачи заявлений на тюнинг машины через Госуслуги
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. МВД РФ совместно с Минцифры запустило новый онлайн-сервис подачи заявлений на выдачу разрешения тюнинга машины, который интегрирован в Госуслуги, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. &quot;МВД России совместно с Минцифры России введен в эксплуатацию новый онлайн-сервис подачи заявлений на получение государственных услуг, связанных с выдачей разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства, а также получения свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности&quot;, - написала Волк в Telegram-канале.По её словам, использование цифрового сервиса позволяет гражданам подать заявление на получение таких услуг из дома, а также выбрать дату, время и место получения их результата. Более того, возможность получения разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства теперь реализована в электронном виде. "Функционал сервиса "Внесение изменений в конструкцию ТС" интегрирован в федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в разделе "Транспорт. Права", - уточнила Волк. Кроме того в этом сервисе размещен поэтапный алгоритм действий автовладельца по ряду необходимых согласований и сбору документов о выполненных работах при внесении изменений в конструкцию автомобиля.
технологии, россия, ирина волк
Технологии, Россия, Ирина Волк
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. МВД РФ совместно с Минцифры запустило новый онлайн-сервис подачи заявлений на выдачу разрешения тюнинга машины, который интегрирован в Госуслуги, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"МВД России совместно с Минцифры России введен в эксплуатацию новый онлайн-сервис подачи заявлений на получение государственных услуг, связанных с выдачей разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства, а также получения свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности", - написала Волк в Telegram-канале.

По её словам, использование цифрового сервиса позволяет гражданам подать заявление на получение таких услуг из дома, а также выбрать дату, время и место получения их результата. Более того, возможность получения разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства теперь реализована в электронном виде.
"Функционал сервиса "Внесение изменений в конструкцию ТС" интегрирован в федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в разделе "Транспорт. Права", - уточнила Волк.
Кроме того в этом сервисе размещен поэтапный алгоритм действий автовладельца по ряду необходимых согласований и сбору документов о выполненных работах при внесении изменений в конструкцию автомобиля.
