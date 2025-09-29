https://ria.ru/20250929/tyumen-2045231672.html

Развитие инклюзивного искусства обсудили в Тюмени

Развитие инклюзивного искусства обсудили в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 29 сен – РИА Новости. Тюменская область на Всероссийском круглом столе по инклюзивному искусству поделилась опытом развития инклюзивных форм творчества и показала, как помогает людям с инвалидностью проявлять себя в искусстве, сообщили в департаменте культуры Тюменской области. "В Тюмени прошел всероссийский круглый стол по инклюзивному искусству. Участие в нём приняли представители органов власти, руководители и специалисты учреждений культуры и образования, действующих инклюзивных творческих коллективов. Проект направлен на развитие инклюзивных форм профессионального творчества и обеспечение равного доступа лиц с инвалидностью к деятельности в сфере искусства", - указано в сообщении на портале органов госвласти. Инклюзивная культура – это не просто создание доступной среды в музеях и театрах, а глубокое переосмысление культурной политики, направленное на вовлечение людей с инвалидностью в процесс создания, сохранения и продвижения культурных ценностей, говорится в сообщении. В Тюменской области инвалидам доступны многие культурные события: театры предоставляют спектакли с тифлокомментированием, музеи устраивают экскурсии для слабослышащих и экспозиции для тактильного восприятия, библиотека для слепых проводит инклюзивные мероприятия и создает тактильные книги, в школах искусств учатся 226 детей-инвалидов. Круглые столы на тему "Инклюзивная культура: приоритеты и перспективы" пройдут в нескольких регионах, оператором проекта выступает Российская государственная специализированная академия искусств. В департаменте культуры Тюменской области рассказали РИА Новости, что в работе круглого стола приняли участие 11 докладчиков, в том числе шесть из Тюменской области, более 120 слушателей подключились к трансляции. Педагоги академии в Тюмени провели несколько мастер-классов и поделились опытом с коллегами из детских школ искусств, педагогами допобразования и коррекционных школ по игре на фортепиано и гитаре, театральному и изобразительному искусствам. В мастер-классах приняли участие более 80 человек, а мастер-класс по гитаре посетили и участники творческого форума "СВОя культура". Также гостей из академии пригласили на квартирник, на котором разновозрастные артисты с инвалидностью исполнили произведения на аккордеоне, синтезаторе, стихи и песни собственного сочинения, в том числе жестовым языком.

