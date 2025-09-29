Рейтинг@Mail.ru
Туск заявил о фундаментальных интересах Польши на Украине - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/tusk-2045156698.html
Туск заявил о фундаментальных интересах Польши на Украине
Туск заявил о фундаментальных интересах Польши на Украине - РИА Новости, 29.09.2025
Туск заявил о фундаментальных интересах Польши на Украине
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские фундаментальные интересы распространяются на боевые действия на Украине. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T15:33:00+03:00
2025-09-29T15:33:00+03:00
в мире
украина
польша
великобритания
дональд туск
кир стармер
эммануэль макрон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040878185_0:0:2412:1357_1920x0_80_0_0_505808aba52aaf25251e78ddb324e713.jpg
ВАРШАВА, 29 сен – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские фундаментальные интересы распространяются на боевые действия на Украине. "Я хочу, чтобы в Польше мои земляки услышали эти слова: эта война – это также наша война. Нравится это кому-то или нет, но это наша война исходя из нашего фундаментального интереса", - заявил Туск, выступая на открытии Warsaw Security Forum. При этом он выразил недовольство по поводу того, что часть общества многих стран не считают нужным вмешиваться в происходящее на Украине. "Мы часто слышим как в Варшаве, так и в каждом другом месте на земле голоса людей: нет, это не наша война, это нас не должно касаться, пусть они там сами решают свои проблемы, нас это не касается, мы не хотим отдавать ни наши деньги, ни наше время, ни тем более жизни наших солдат. Но мы должны понимать, что это вопрос выживания всей западной цивилизации", - сказал польский премьер. Ранее в сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://ria.ru/20250928/polsha-2044856776.html
https://ria.ru/20250921/polsha-2043364647.html
украина
польша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040878185_268:0:2412:1608_1920x0_80_0_0_bbe0e57be07a809c78f564d049291f76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, великобритания, дональд туск, кир стармер, эммануэль макрон, нато
В мире, Украина, Польша, Великобритания, Дональд Туск, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, НАТО
Туск заявил о фундаментальных интересах Польши на Украине

Туск: польские фундаментальные интересы распространяются на конфликт на Украине

© AP Photo / Chancellery of the Prime Minister of PolandПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Chancellery of the Prime Minister of Poland
Премьер-министр Польши Дональд Туск . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 29 сен – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские фундаментальные интересы распространяются на боевые действия на Украине.
"Я хочу, чтобы в Польше мои земляки услышали эти слова: эта война – это также наша война. Нравится это кому-то или нет, но это наша война исходя из нашего фундаментального интереса", - заявил Туск, выступая на открытии Warsaw Security Forum.
Пара истребителей F-16 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Польша подняла в небо истребители из-за якобы активности России на Украине
28 сентября, 06:49
При этом он выразил недовольство по поводу того, что часть общества многих стран не считают нужным вмешиваться в происходящее на Украине.
"Мы часто слышим как в Варшаве, так и в каждом другом месте на земле голоса людей: нет, это не наша война, это нас не должно касаться, пусть они там сами решают свои проблемы, нас это не касается, мы не хотим отдавать ни наши деньги, ни наше время, ни тем более жизни наших солдат. Но мы должны понимать, что это вопрос выживания всей западной цивилизации", - сказал польский премьер.
Ранее в сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Протесты против втягивания Польши в боевые действия на Украине в центре Варшавы - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
В Варшаве проходит протест против участия Польши в конфликте на Украине
21 сентября, 17:08
 
В миреУкраинаПольшаВеликобританияДональд ТускКир СтармерЭммануэль МакронНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала