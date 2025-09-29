Туск заявил о фундаментальных интересах Польши на Украине

https://ria.ru/20250929/tusk-2045156698.html

ВАРШАВА, 29 сен – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские фундаментальные интересы распространяются на боевые действия на Украине. "Я хочу, чтобы в Польше мои земляки услышали эти слова: эта война – это также наша война. Нравится это кому-то или нет, но это наша война исходя из нашего фундаментального интереса", - заявил Туск, выступая на открытии Warsaw Security Forum. При этом он выразил недовольство по поводу того, что часть общества многих стран не считают нужным вмешиваться в происходящее на Украине. "Мы часто слышим как в Варшаве, так и в каждом другом месте на земле голоса людей: нет, это не наша война, это нас не должно касаться, пусть они там сами решают свои проблемы, нас это не касается, мы не хотим отдавать ни наши деньги, ни наше время, ни тем более жизни наших солдат. Но мы должны понимать, что это вопрос выживания всей западной цивилизации", - сказал польский премьер. Ранее в сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

