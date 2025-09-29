https://ria.ru/20250929/turtsiya-2045014577.html
"Сошел с ума": в Турции возмутились из-за решения Зеленского
"Сошел с ума": в Турции возмутились из-за решения Зеленского - РИА Новости, 29.09.2025
"Сошел с ума": в Турции возмутились из-за решения Зеленского
Владимир Зеленский лишился рассудка, решив продавать оружие африканским странам на фоне серьезных проблем на фронте, пишет турецкое издание dikGAZETE.
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский лишился рассудка, решив продавать оружие африканским странам на фоне серьезных проблем на фронте, пишет турецкое издание dikGAZETE."Зеленский сошел с ума. Сдав Украину Западу, он намерен получать прибыль, продавая имеющееся у нее оружие африканским странам", — говорится в материале.Как отмечает издание, очевидно, что доходы с продажи оружия не пойдут на нужды украинской армии, а будут присвоены Зеленским и его окружением."Зеленский и его окружение прокладывают путь к торговле оружием", — подчеркивается в материале.В прошлую субботу Владимир Зеленский заявил, что Украина достигла договоренностей с несколькими странами Африки по отправке им излишков оружия, произведенного для ВСУ, при этом доходы от экспорта будут направлены на закупку тех видов вооружения, которых украинским войскам не хватает.О каких конкретно странах Африки идет речь, он не уточнил. По словам Зеленского, помимо Африки, Киев намерен экспортировать оружие в Европу, США и страны Ближнего Востока. Он заявил, что доходы от экспорта пойдут на закупку того оружия, которое у ВСУ в дефиците.Депутат Верховной рады Галина Янченко ранее заявляла о возможном обвале украинского оборонно-промышленного комплекса из-за низкого внутреннего спроса, при этом предотвратить упадок, по ее мнению, возможно благодаря дозированному экспорту вооружений.
