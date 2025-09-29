Рейтинг@Mail.ru
"Сошел с ума": в Турции возмутились из-за решения Зеленского - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:47 29.09.2025 (обновлено: 14:00 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/turtsiya-2045014577.html
"Сошел с ума": в Турции возмутились из-за решения Зеленского
"Сошел с ума": в Турции возмутились из-за решения Зеленского - РИА Новости, 29.09.2025
"Сошел с ума": в Турции возмутились из-за решения Зеленского
Владимир Зеленский лишился рассудка, решив продавать оружие африканским странам на фоне серьезных проблем на фронте, пишет турецкое издание dikGAZETE. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T05:47:00+03:00
2025-09-29T14:00:00+03:00
в мире
африка
украина
турция
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238520_0:130:2500:1536_1920x0_80_0_0_fb56de02c694fbcab282d6de00c51fd6.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский лишился рассудка, решив продавать оружие африканским странам на фоне серьезных проблем на фронте, пишет турецкое издание dikGAZETE."Зеленский сошел с ума. Сдав Украину Западу, он намерен получать прибыль, продавая имеющееся у нее оружие африканским странам", — говорится в материале.Как отмечает издание, очевидно, что доходы с продажи оружия не пойдут на нужды украинской армии, а будут присвоены Зеленским и его окружением."Зеленский и его окружение прокладывают путь к торговле оружием", — подчеркивается в материале.В прошлую субботу Владимир Зеленский заявил, что Украина достигла договоренностей с несколькими странами Африки по отправке им излишков оружия, произведенного для ВСУ, при этом доходы от экспорта будут направлены на закупку тех видов вооружения, которых украинским войскам не хватает.О каких конкретно странах Африки идет речь, он не уточнил. По словам Зеленского, помимо Африки, Киев намерен экспортировать оружие в Европу, США и страны Ближнего Востока. Он заявил, что доходы от экспорта пойдут на закупку того оружия, которое у ВСУ в дефиците.Депутат Верховной рады Галина Янченко ранее заявляла о возможном обвале украинского оборонно-промышленного комплекса из-за низкого внутреннего спроса, при этом предотвратить упадок, по ее мнению, возможно благодаря дозированному экспорту вооружений.
https://ria.ru/20250929/italiya-2045008372.html
https://ria.ru/20250929/zelenskiy-2045010837.html
https://ria.ru/20250928/zelenskiy-2044993015.html
африка
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238520_140:0:2361:1666_1920x0_80_0_0_68ed00569bd38cee8123c8b53a96cff1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, африка, украина, турция, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Африка, Украина, Турция, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"Сошел с ума": в Турции возмутились из-за решения Зеленского

dikGAZETE: Зеленский сошел с ума, решив продавать оружие странам Африки

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский лишился рассудка, решив продавать оружие африканским странам на фоне серьезных проблем на фронте, пишет турецкое издание dikGAZETE.
"Зеленский сошел с ума. Сдав Украину Западу, он намерен получать прибыль, продавая имеющееся у нее оружие африканским странам", — говорится в материале.
Глава МИД Италии Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Глава МИД Италии резко осадил Зеленского после слов о России
Вчера, 03:51
Как отмечает издание, очевидно, что доходы с продажи оружия не пойдут на нужды украинской армии, а будут присвоены Зеленским и его окружением.
"Зеленский и его окружение прокладывают путь к торговле оружием", — подчеркивается в материале.
В прошлую субботу Владимир Зеленский заявил, что Украина достигла договоренностей с несколькими странами Африки по отправке им излишков оружия, произведенного для ВСУ, при этом доходы от экспорта будут направлены на закупку тех видов вооружения, которых украинским войскам не хватает.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В Киеве объяснили, что стоит за угрозами Зеленского в адрес России
Вчера, 04:35
О каких конкретно странах Африки идет речь, он не уточнил. По словам Зеленского, помимо Африки, Киев намерен экспортировать оружие в Европу, США и страны Ближнего Востока. Он заявил, что доходы от экспорта пойдут на закупку того оружия, которое у ВСУ в дефиците.
Депутат Верховной рады Галина Янченко ранее заявляла о возможном обвале украинского оборонно-промышленного комплекса из-за низкого внутреннего спроса, при этом предотвратить упадок, по ее мнению, возможно благодаря дозированному экспорту вооружений.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Зеленский заявил о возможном блэкауте на Украине
28 сентября, 23:18
 
В миреАфрикаУкраинаТурцияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала