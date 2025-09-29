Встреча Трампа и Нетаньяху станет испытанием лидерства США, пишут СМИ
Hürriyet: встреча Трампа и Нетаньяху станет испытанием лидерства США -
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 29 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в понедельник в Белом доме пройдет "испытание на лидерство", такое мнение выразил обозреватель турецкой проправительственной газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви, близкий к правительственным кругам.
Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что США фактически не влияют на политику Израиля, а в последнее время влияние может быть обратным. Как 18 сентября сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные официальные лица, несмотря на растущее раздражение из-за военной тактики Нетаньяху, Трамп воздерживается от реального давления на Израиль.
СМИ сообщили о "мегасделке" Зеленского с Трампом
28 сентября, 12:49
По словам Сельви, исход переговоров станет показателем того, чья позиция возобладает - Белого дома или Тель-Авива. "Сегодня будет проверено, станет ли реализовано то, чего хочет Трамп, или то, чего добивается Нетаньяху. Это тест на лидерство", - отметил журналист.
Сельви подчеркнул, что в случае уступок Трампа позиции американского лидера могут быть серьёзно подорваны. "Если он не сумеет заставить Нетаньяху вновь учитывать его мнение, его харизма окажется под угрозой", - считает он.
В то же время, по мнению обозревателя, жесткая линия президента США способна укрепить его авторитет.
"Если Трамп проявит решимость и добьется принятия своего плана, он подтвердит свое лидерство", - отметил колумнист.
СМИ: Трамп шокировал Европу заявлением об Украине
28 сентября, 04:59
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 9 сентября анонсировала начало операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom уточнила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
Офис Нетаньяху объявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом Трамп сделал заявление, что переговорил с премьером после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
В российском МИД 10 сентября подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права, и призвали стороны не допустить эскалации.
Эрдоган назвал причину выступления Нетаньяху в ООН перед пустым залом
27 сентября, 15:36