Патриотический блок Молдавии обратился в ЦИК из-за нарушений на выборах

2025-09-29

2025-09-29T17:16:00+03:00

2025-09-29T18:27:00+03:00

КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии Патриотический блок обратился в ЦИК в связи с нарушениями на участках и использованием админресурса со стороны правящей партии "Действие и солидарность", заявил РИА Новости экс-президент, один из лидеров блока Игорь Додон. В Молдавии в воскресенье прошли парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 52%, они признаны состоявшимися. Согласно данным Центризбиркома, после подсчета 100% протоколов правящая партия "Действие и солидарность" за счет участков за рубежом набирает 50,2% голосов на парламентских выборах в Молдавии, оппозиция - 49,8%. Избирательный порог сумели преодолеть Патриотический блок – 24,17% голосов, блок "Альтернатива" - 7,96%, "Наша партия" - 6,2%, партия "Демократия дома" – 5,62%. "Мы зафиксировали множество нарушений, это касается и недопуска международных наблюдателей на избирательные участки внутри страны и за рубежом, было массовое блокирование доступа для приднестровцев, десятки случаев "минирования" избирательных участков, использование административного ресурса со стороны Майи Санду и премьер-министра. По всем этим случаям мы обратились в Центральную избирательную комиссию", - заявил Додон. В связи с этим Додон считает, что выборы пока нельзя признавать легитимными. Власти Молдавии на этих выборах открыли для жителей Приднестровья втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применяются избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств.

