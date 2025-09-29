https://ria.ru/20250929/trevoga-2045218064.html
В четырех украинских областях объявили тревогу
В четырех украинских областях объявили тревогу - РИА Новости, 29.09.2025
В четырех украинских областях объявили тревогу
Воздушная тревога объявлена в понедельник в четырех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T18:28:00+03:00
2025-09-29T18:28:00+03:00
2025-09-29T18:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_0:288:3127:2047_1920x0_80_0_0_9e61c66016fe26e898f63a4b8e8b8e6e.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в четырех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях звучит около получаса. В 18.06 мск тревога расширилась на Черниговскую область. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
харьковская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_9c51eed93cc670c8235b47457d34c969.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
В четырех украинских областях объявили тревогу
В Сумской и еще трех областях Украины объявили тревогу