В четырех украинских областях объявили тревогу

В четырех украинских областях объявили тревогу - РИА Новости, 29.09.2025

В четырех украинских областях объявили тревогу

Воздушная тревога объявлена в понедельник в четырех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T18:28:00+03:00

2025-09-29T18:28:00+03:00

2025-09-29T18:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

харьковская область

россия

вооруженные силы украины

дмитрий песков

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в четырех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях звучит около получаса. В 18.06 мск тревога расширилась на Черниговскую область. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

украина

харьковская область

россия

2025

Новости

ru-RU

специальная военная операция на украине, в мире, украина, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, дмитрий песков