Мир на Ближнем Востоке никогда не был так близко, как сейчас, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил уверенность, что "настоящий мир" на Ближнем Востоке никогда еще не был так близко, как сейчас. РИА Новости, 29.09.2025

ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил уверенность, что "настоящий мир" на Ближнем Востоке никогда еще не был так близко, как сейчас."Израиль никуда не денется. Он будет сосуществовать с другими народами и странами региона, от Сирии до Ливана и Саудовской Аравии. Перспектива нового Ближнего Востока, очевидно, является достижимой. Мы еще никогда не были так близки к настоящему миру, а не к фальшивому", - заявил он на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

