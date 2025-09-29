https://ria.ru/20250929/tramp-2045250445.html
Мир на Ближнем Востоке никогда не был так близко, как сейчас, заявил Трамп
Мир на Ближнем Востоке никогда не был так близко, как сейчас, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил уверенность, что "настоящий мир" на Ближнем Востоке никогда еще не был так близко, как сейчас. РИА Новости, 29.09.2025
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил уверенность, что "настоящий мир" на Ближнем Востоке никогда еще не был так близко, как сейчас."Израиль никуда не денется. Он будет сосуществовать с другими народами и странами региона, от Сирии до Ливана и Саудовской Аравии. Перспектива нового Ближнего Востока, очевидно, является достижимой. Мы еще никогда не были так близки к настоящему миру, а не к фальшивому", - заявил он на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.
