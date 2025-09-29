Рейтинг@Mail.ru
Мир на Ближнем Востоке никогда не был так близко, как сейчас, заявил Трамп
22:02 29.09.2025
Мир на Ближнем Востоке никогда не был так близко, как сейчас, заявил Трамп
Мир на Ближнем Востоке никогда не был так близко, как сейчас, заявил Трамп - РИА Новости, 29.09.2025
Мир на Ближнем Востоке никогда не был так близко, как сейчас, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил уверенность, что "настоящий мир" на Ближнем Востоке никогда еще не был так близко, как сейчас. РИА Новости, 29.09.2025
в мире
ближний восток
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
сирия
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил уверенность, что "настоящий мир" на Ближнем Востоке никогда еще не был так близко, как сейчас."Израиль никуда не денется. Он будет сосуществовать с другими народами и странами региона, от Сирии до Ливана и Саудовской Аравии. Перспектива нового Ближнего Востока, очевидно, является достижимой. Мы еще никогда не были так близки к настоящему миру, а не к фальшивому", - заявил он на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.
ближний восток
сша
сирия
в мире, ближний восток, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, сирия
В мире, Ближний Восток, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Сирия
Мир на Ближнем Востоке никогда не был так близко, как сейчас, заявил Трамп

Трамп: настоящий мир на Ближнем Востоке никогда не был так близко, как сейчас

ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил уверенность, что "настоящий мир" на Ближнем Востоке никогда еще не был так близко, как сейчас.
"Израиль никуда не денется. Он будет сосуществовать с другими народами и странами региона, от Сирии до Ливана и Саудовской Аравии. Перспектива нового Ближнего Востока, очевидно, является достижимой. Мы еще никогда не были так близки к настоящему миру, а не к фальшивому", - заявил он на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.
