Трамп предложил создать "Совет мира" для урегулирования в Газе

ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил создать и возглавить "Совет мира" для урегулирования в Газе. "Совет мира будет возглавлять, я этого не просил, поверьте, я очень занят… Но мы должны обеспечить, чтобы это работало. Главы арабского мира, и Израиль, и все вовлеченные попросили меня сделать это. Возглавлять его будет джентльмен, известный под именем Дональд Трамп", - заявил президент США. По его словам, как только об этой инициативе узнали, в совет якобы захотели "попасть все".

