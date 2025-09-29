https://ria.ru/20250929/tramp-2045249589.html

Белый дом опубликовал план Трампа по Газе

ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. Белый дом опубликовал "полноценный" план Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа, он состоит из 20 пунктов. Главные положения — в материале РИА Новости.Окончание конфликтаУправлениеАдминистративное устройствоДипломатический источник сообщил телеканалу Al Jazeera, что Египет и Катар передали план переговорной делегации ХАМАС, она пообещала его ответственно изучить.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план. По его словам, он отвечает достижению военных целей. Так, будут достигнуты пять из них: возвращение заложников, безопасность границ вокруг полуэксклава, демилитаризация Газы, управление сектором без участия палестинской администрации или ХАМАС. В случае отказа движения принять план он пообещал "довести дело до конца".Сам Трамп заявил, что рассчитывает на позитивный ответ ХАМАС, в случае же отказа Израиль может рассчитывать на "полную поддержку" Вашингтона. По его словам, арабские и мусульманские страны пообещали разоружить движение и "все другие" террористические организации в Газе. Какие именно государства дали это обещание, он не уточнил.О готовности продолжать усилия для прекращения конфликта в Газе в соответствии с планом по итогам разговора с Трампом заявил премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.Предыдущий президент США Джо Байден также выступал с планом по урегулированию конфликта, но он не увенчался успехом. Трамп ранее неоднократно требовал освобождения заложников и выступал с ультиматумами.

