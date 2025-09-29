Рейтинг@Mail.ru
Белый дом опубликовал план Трампа по Газе - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:56 29.09.2025 (обновлено: 23:20 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/tramp-2045249589.html
Белый дом опубликовал план Трампа по Газе
Белый дом опубликовал план Трампа по Газе - РИА Новости, 29.09.2025
Белый дом опубликовал план Трампа по Газе
Белый дом опубликовал "полноценный" план Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа, он состоит из 20 пунктов. Главные положения — в материале РИА... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T21:56:00+03:00
2025-09-29T23:20:00+03:00
в мире
израиль
сша
дональд трамп
хамас
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043480240_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1bec1a63c0ba2f568301167e8b474ab7.jpg
ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. Белый дом опубликовал "полноценный" план Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа, он состоит из 20 пунктов. Главные положения — в материале РИА Новости.Окончание конфликтаУправлениеАдминистративное устройствоДипломатический источник сообщил телеканалу Al Jazeera, что Египет и Катар передали план переговорной делегации ХАМАС, она пообещала его ответственно изучить.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план. По его словам, он отвечает достижению военных целей. Так, будут достигнуты пять из них: возвращение заложников, безопасность границ вокруг полуэксклава, демилитаризация Газы, управление сектором без участия палестинской администрации или ХАМАС. В случае отказа движения принять план он пообещал "довести дело до конца".Сам Трамп заявил, что рассчитывает на позитивный ответ ХАМАС, в случае же отказа Израиль может рассчитывать на "полную поддержку" Вашингтона. По его словам, арабские и мусульманские страны пообещали разоружить движение и "все другие" террористические организации в Газе. Какие именно государства дали это обещание, он не уточнил.О готовности продолжать усилия для прекращения конфликта в Газе в соответствии с планом по итогам разговора с Трампом заявил премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.Предыдущий президент США Джо Байден также выступал с планом по урегулированию конфликта, но он не увенчался успехом. Трамп ранее неоднократно требовал освобождения заложников и выступал с ультиматумами.
https://ria.ru/20250929/zapad-2045176957.html
https://ria.ru/20250929/udar-2045232897.html
https://ria.ru/20250929/konflikt-1915630213.html
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043480240_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b42a1d054f243c5c47726222d924fa99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, дональд трамп, хамас, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, ХАМАС, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)

Белый дом опубликовал план Трампа по Газе

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские танки недалеко от границы с сектором Газа
Израильские танки недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские танки недалеко от границы с сектором Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. Белый дом опубликовал "полноценный" план Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа, он состоит из 20 пунктов. Главные положения — в материале РИА Новости.

Окончание конфликта

  • Прекращение огня должно произойти немедленно, заложников должны освободить в течение 72 часов.
  • Члены палестинского движения ХАМАС, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия, могут быть амнистированы.
  • После подписания соглашения в Газу немедленно поступит международная гуманитарная помощь, в том числе направленная на восстановление инфраструктуры.
  • США инициируют диалог между Израилем и палестинцами, чтобы договориться о политических перспективах мирного сосуществования.
  • Жителей территории призывают остаться и не будут принуждать ее покинуть.
Участники акции протеста в поддержку Палестины - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Эксперт объяснил, почему Запад признает Палестину
Вчера, 16:56

Управление

  • Палестинское движение ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно.
  • Временное управление предлагается возложить на технократический аполитичный палестинский комитет под надзором международного органа во главе с Трампом.
  • Израиль не должен оккупировать или аннексировать полуэксклав.
  • Палестинский контроль над Газой и обсуждение государственности возможны только после восстановления и последовательных реформ.

На прошлой неделе Государство Палестина признали Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино, Франция, Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. До этого ее признавали 147 из 193 государств — членов ООН, в том числе Россия.

Административное устройство

  • В секторе предполагается создать особую экономическую зону, где будут действовать льготные условия для стран-участниц.
  • США будут сотрудничать с арабскими и международными партнерами в создании временных Международных стабилизационных сил для немедленного развертывания в секторе Газа.
Дипломатический источник сообщил телеканалу Al Jazeera, что Египет и Катар передали план переговорной делегации ХАМАС, она пообещала его ответственно изучить.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план. По его словам, он отвечает достижению военных целей. Так, будут достигнуты пять из них: возвращение заложников, безопасность границ вокруг полуэксклава, демилитаризация Газы, управление сектором без участия палестинской администрации или ХАМАС. В случае отказа движения принять план он пообещал "довести дело до конца".
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Нетаньяху извинился за удар по Дохе, пишут СМИ
Вчера, 19:35
Сам Трамп заявил, что рассчитывает на позитивный ответ ХАМАС, в случае же отказа Израиль может рассчитывать на "полную поддержку" Вашингтона. По его словам, арабские и мусульманские страны пообещали разоружить движение и "все другие" террористические организации в Газе. Какие именно государства дали это обещание, он не уточнил.
О готовности продолжать усилия для прекращения конфликта в Газе в соответствии с планом по итогам разговора с Трампом заявил премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.
Предыдущий президент США Джо Байден также выступал с планом по урегулированию конфликта, но он не увенчался успехом. Трамп ранее неоднократно требовал освобождения заложников и выступал с ультиматумами.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильСШАДональд ТрампХАМАСБиньямин НетаньяхуОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала