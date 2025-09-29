https://ria.ru/20250929/tramp-2045249462.html
Трамп не исключил присоединения Ирана к Авраамовым соглашениям
2025-09-29T21:56:00+03:00
в мире
иран
дональд трамп
сша
израиль
биньямин нетаньяху
ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран в будущем может присоединиться к Авраамовым соглашениям, что станет для страны серьёзным шагом и принесёт ей значительные экономические выгоды."Я давно говорил: готов поспорить, что в какой-то момент Иран станет участником Авраамовых соглашений. Думаю, они будут к этому открыты. Это было бы большим шагом для них в экономическом плане", — сказал американский лидер на пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
