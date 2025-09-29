Рейтинг@Mail.ru
Трамп не исключил присоединения Ирана к Авраамовым соглашениям
21:56 29.09.2025
Трамп не исключил присоединения Ирана к Авраамовым соглашениям
ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран в будущем может присоединиться к Авраамовым соглашениям, что станет для страны серьёзным шагом и принесёт ей значительные экономические выгоды."Я давно говорил: готов поспорить, что в какой-то момент Иран станет участником Авраамовых соглашений. Думаю, они будут к этому открыты. Это было бы большим шагом для них в экономическом плане", — сказал американский лидер на пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран в будущем может присоединиться к Авраамовым соглашениям, что станет для страны серьёзным шагом и принесёт ей значительные экономические выгоды.
"Я давно говорил: готов поспорить, что в какой-то момент Иран станет участником Авраамовых соглашений. Думаю, они будут к этому открыты. Это было бы большим шагом для них в экономическом плане", — сказал американский лидер на пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Дым поднимается над лагерем беженцев Нур-Шамс после израильского авиаудара по Западному берегу - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Советник лидера ОАЭ оценил значение Авраамовых соглашений
25 сентября, 00:18
 
