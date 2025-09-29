Рейтинг@Mail.ru
Арабские страны обязались разоружить ХАМАС, заявил Трамп
21:51 29.09.2025
Арабские страны обязались разоружить ХАМАС, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках мирного плана арабские и мусульманские страны пообещали демилитаризовать движение ХАМАС в секторе Газа. РИА Новости, 29.09.2025
ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках мирного плана арабские и мусульманские страны пообещали демилитаризовать движение ХАМАС в секторе Газа. "Арабские и мусульманские страны пообещали разоружить ХАМАС и все другие террористические организации в Газе", — сказал американский лидер на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме. Он добавил, что урегулирование конфликта в Газе должно стать частью "более широкого мира на Ближнем Востоке". "Это исторический день для мира… давайте называть это вечным миром на Ближнем Востоке", — подчеркнул Трамп.
ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках мирного плана арабские и мусульманские страны пообещали демилитаризовать движение ХАМАС в секторе Газа.
"Арабские и мусульманские страны пообещали разоружить ХАМАС и все другие террористические организации в Газе", — сказал американский лидер на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.
Он добавил, что урегулирование конфликта в Газе должно стать частью "более широкого мира на Ближнем Востоке".
"Это исторический день для мира… давайте называть это вечным миром на Ближнем Востоке", — подчеркнул Трамп.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреСШАИзраильДональд ТрампБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
