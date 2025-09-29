https://ria.ru/20250929/tramp-2045249086.html
Арабские страны обязались разоружить ХАМАС, заявил Трамп
Арабские страны обязались разоружить ХАМАС, заявил Трамп
ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках мирного плана арабские и мусульманские страны пообещали демилитаризовать движение ХАМАС в секторе Газа. "Арабские и мусульманские страны пообещали разоружить ХАМАС и все другие террористические организации в Газе", — сказал американский лидер на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме. Он добавил, что урегулирование конфликта в Газе должно стать частью "более широкого мира на Ближнем Востоке". "Это исторический день для мира… давайте называть это вечным миром на Ближнем Востоке", — подчеркнул Трамп.
