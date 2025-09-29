https://ria.ru/20250929/tramp-2045248695.html
Трамп назвал признание государственности Палестины глупостью
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что считает глупостью признание рядом стран государственности Палестины. РИА Новости, 29.09.2025
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что считает глупостью признание рядом стран государственности Палестины."Несколько стран, как вы знаете, по глупости признали палестинское государство, некоторые из наших европейских друзей, союзников, хороших людей. На самом деле, я думаю, они делают это, поскольку очень устали от того, что происходит уже много десятилетий", - сказал он на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.
