Трамп назвал признание государственности Палестины глупостью
21:47 29.09.2025 (обновлено: 21:52 29.09.2025)
Трамп назвал признание государственности Палестины глупостью
в мире
палестина
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
израиль
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что считает глупостью признание рядом стран государственности Палестины."Несколько стран, как вы знаете, по глупости признали палестинское государство, некоторые из наших европейских друзей, союзников, хороших людей. На самом деле, я думаю, они делают это, поскольку очень устали от того, что происходит уже много десятилетий", - сказал он на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.
в мире, палестина, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, израиль
В мире, Палестина, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Израиль
© AP Photo / Yuki IwamuraПрезидент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН
Президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что считает глупостью признание рядом стран государственности Палестины.
"Несколько стран, как вы знаете, по глупости признали палестинское государство, некоторые из наших европейских друзей, союзников, хороших людей. На самом деле, я думаю, они делают это, поскольку очень устали от того, что происходит уже много десятилетий", - сказал он на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В мире Палестина США Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху Израиль
 
 
