Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассчитывает на позитивный ответ ХАМАС - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:41 29.09.2025 (обновлено: 21:55 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/tramp-2045247953.html
Трамп рассчитывает на позитивный ответ ХАМАС
Трамп рассчитывает на позитивный ответ ХАМАС - РИА Новости, 29.09.2025
Трамп рассчитывает на позитивный ответ ХАМАС
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на позитивный ответ движения ХАМАС на мирный план по сектору Газа, но в случае отказа Израиль может... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T21:41:00+03:00
2025-09-29T21:55:00+03:00
израиль
в мире
сша
хамас
дональд трамп
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044254493_111:0:2779:1501_1920x0_80_0_0_4badc81f0c62feac4002118ec9c3ba0c.jpg
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на позитивный ответ движения ХАМАС на мирный план по сектору Газа, но в случае отказа Израиль может рассчитывать "на полную поддержку" Вашингтона."Все остальные дали согласие на это (план Трампа - ред.), но у меня есть предчувствие, что мы получим положительный ответ. Но если нет, как вы знаете, возможно, у вас (Израиля - ред.) будет мощная поддержка, чтобы сделать то, что вам придётся сделать", - заявил Трамп на совместной пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Белом доме.Ранее в понедельник Белый дом опубликовал мирный план Трампа по Газе из 20 пунктов.
https://ria.ru/20250929/konflikt-1915630213.html
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044254493_345:0:2512:1625_1920x0_80_0_0_0892d503a7ff09c70da3ec685c4ca9d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, в мире, сша, хамас, дональд трамп, биньямин нетаньяху
Израиль, В мире, США, ХАМАС, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
Трамп рассчитывает на позитивный ответ ХАМАС

Трамп пообещал Израилю поддержку США в случае отказа ХАМАС на мирный план

© AP Photo / Yuki IwamuraПрезидент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН
Президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
Президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на позитивный ответ движения ХАМАС на мирный план по сектору Газа, но в случае отказа Израиль может рассчитывать "на полную поддержку" Вашингтона.
«
"Все остальные дали согласие на это (план Трампа - ред.), но у меня есть предчувствие, что мы получим положительный ответ. Но если нет, как вы знаете, возможно, у вас (Израиля - ред.) будет мощная поддержка, чтобы сделать то, что вам придётся сделать", - заявил Трамп на совместной пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Белом доме.
Ранее в понедельник Белый дом опубликовал мирный план Трампа по Газе из 20 пунктов.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
ИзраильВ миреСШАХАМАСДональд ТрампБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала