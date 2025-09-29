https://ria.ru/20250929/tramp-2045247953.html
Трамп рассчитывает на позитивный ответ ХАМАС
2025-09-29T21:41:00+03:00
2025-09-29T21:41:00+03:00
2025-09-29T21:55:00+03:00
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на позитивный ответ движения ХАМАС на мирный план по сектору Газа, но в случае отказа Израиль может рассчитывать "на полную поддержку" Вашингтона."Все остальные дали согласие на это (план Трампа - ред.), но у меня есть предчувствие, что мы получим положительный ответ. Но если нет, как вы знаете, возможно, у вас (Израиля - ред.) будет мощная поддержка, чтобы сделать то, что вам придётся сделать", - заявил Трамп на совместной пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Белом доме.Ранее в понедельник Белый дом опубликовал мирный план Трампа по Газе из 20 пунктов.
