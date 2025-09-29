https://ria.ru/20250929/tramp-2045246798.html
Трамп призвал говорить о палестинской государственности после реформ
в мире
сша
израиль
палестина
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Палестинский контроль над Газой и обсуждение государственности возможны только после восстановления и последовательных реформ во власти анклава, говорится в предложении президента США Дональда Трампа об урегулировании. "По мере того, как будет продвигаться процесс восстановления Газы и добросовестного проведения палестинскими властями программы реформ, наконец могут возникнуть условия для реального пути к палестинского самоопределению и государственности, стремление народа к которым мы признаем", - говорится в обнародованном Белым домом документе. США будут способствовать диалогу между Израилем и Палестиной ради мирного сосуществования, говорится в плане Трампа.
сша
израиль
палестина
