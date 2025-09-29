Рейтинг@Mail.ru
Трамп призвал говорить о палестинской государственности после реформ - РИА Новости, 29.09.2025
21:36 29.09.2025
Трамп призвал говорить о палестинской государственности после реформ
Трамп призвал говорить о палестинской государственности после реформ - РИА Новости, 29.09.2025
Трамп призвал говорить о палестинской государственности после реформ
Палестинский контроль над Газой и обсуждение государственности возможны только после восстановления и последовательных реформ во власти анклава, говорится в... РИА Новости, 29.09.2025
в мире
сша
израиль
палестина
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Палестинский контроль над Газой и обсуждение государственности возможны только после восстановления и последовательных реформ во власти анклава, говорится в предложении президента США Дональда Трампа об урегулировании. "По мере того, как будет продвигаться процесс восстановления Газы и добросовестного проведения палестинскими властями программы реформ, наконец могут возникнуть условия для реального пути к палестинского самоопределению и государственности, стремление народа к которым мы признаем", - говорится в обнародованном Белым домом документе. США будут способствовать диалогу между Израилем и Палестиной ради мирного сосуществования, говорится в плане Трампа.
сша
израиль
палестина
в мире, сша, израиль, палестина, дональд трамп
В мире, США, Израиль, Палестина, Дональд Трамп
Трамп призвал говорить о палестинской государственности после реформ

План Трампа: палестинский контроль над Газой возможен только после реформ

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Палестинский контроль над Газой и обсуждение государственности возможны только после восстановления и последовательных реформ во власти анклава, говорится в предложении президента США Дональда Трампа об урегулировании.
"По мере того, как будет продвигаться процесс восстановления Газы и добросовестного проведения палестинскими властями программы реформ, наконец могут возникнуть условия для реального пути к палестинского самоопределению и государственности, стремление народа к которым мы признаем", - говорится в обнародованном Белым домом документе.
США будут способствовать диалогу между Израилем и Палестиной ради мирного сосуществования, говорится в плане Трампа.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
В миреСШАИзраильПалестинаДональд Трамп
 
 
