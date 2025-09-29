https://ria.ru/20250929/tramp-2045246213.html
Трамп хочет создать в Газе особую экономическую зону
Трамп хочет создать в Газе особую экономическую зону - РИА Новости, 29.09.2025
Трамп хочет создать в Газе особую экономическую зону
План президента США Дональда Трампа по Газе предполагает создание в секторе особой экономической зоны, где будут действовать льготные условия для...
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. План президента США Дональда Трампа по Газе предполагает создание в секторе особой экономической зоны, где будут действовать льготные условия для стран-участниц, следует из документа, опубликованного Белым домом. "Будет создана особая экономическая зона с преференциальными тарифами и ставками доступа, которые будут согласованы со странами-участницами", - указано в документе.
