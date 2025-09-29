https://ria.ru/20250929/tramp-2045245557.html
План Трампа по Газе предусматривает вывод израильских войск
Белый дом обнародовал ключевые условия мирного плана по Газе, включающие вывод израильских войск и заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников. РИА Новости, 29.09.2025
ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Белый дом обнародовал ключевые условия мирного плана по Газе, включающие вывод израильских войск и заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников. "Если обе стороны согласятся на это предложение, война немедленно прекратится. Израильские силы отойдут на согласованную линию для подготовки к освобождению заложников, военные операции будут приостановлены, а линии фронта заморожены до выполнения условий полного поэтапного вывода", — говорится в обнародованном в понедельник документе. Согласно плану, в течение 72 часов после принятия соглашения Израиль должен освободить 250 пожизненно заключённых и 1700 палестинцев, задержанных после 7 октября 2023 года.
