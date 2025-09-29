https://ria.ru/20250929/tramp-2045245557.html

План Трампа по Газе предусматривает вывод израильских войск

План Трампа по Газе предусматривает вывод израильских войск - РИА Новости, 29.09.2025

План Трампа по Газе предусматривает вывод израильских войск

Белый дом обнародовал ключевые условия мирного плана по Газе, включающие вывод израильских войск и заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T21:26:00+03:00

2025-09-29T21:26:00+03:00

2025-09-29T21:27:00+03:00

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043954735_1656:0:3641:1117_1920x0_80_0_0_54a443b0474e07a893e8e127cbc504df.jpg

ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Белый дом обнародовал ключевые условия мирного плана по Газе, включающие вывод израильских войск и заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников. "Если обе стороны согласятся на это предложение, война немедленно прекратится. Израильские силы отойдут на согласованную линию для подготовки к освобождению заложников, военные операции будут приостановлены, а линии фронта заморожены до выполнения условий полного поэтапного вывода", — говорится в обнародованном в понедельник документе. Согласно плану, в течение 72 часов после принятия соглашения Израиль должен освободить 250 пожизненно заключённых и 1700 палестинцев, задержанных после 7 октября 2023 года.

https://ria.ru/20250929/konflikt-1915630213.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта