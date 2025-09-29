Рейтинг@Mail.ru
План Трампа по Газе предусматривает вывод израильских войск - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:26 29.09.2025 (обновлено: 21:27 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/tramp-2045245557.html
План Трампа по Газе предусматривает вывод израильских войск
План Трампа по Газе предусматривает вывод израильских войск - РИА Новости, 29.09.2025
План Трампа по Газе предусматривает вывод израильских войск
Белый дом обнародовал ключевые условия мирного плана по Газе, включающие вывод израильских войск и заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T21:26:00+03:00
2025-09-29T21:27:00+03:00
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043954735_1656:0:3641:1117_1920x0_80_0_0_54a443b0474e07a893e8e127cbc504df.jpg
ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Белый дом обнародовал ключевые условия мирного плана по Газе, включающие вывод израильских войск и заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников. "Если обе стороны согласятся на это предложение, война немедленно прекратится. Израильские силы отойдут на согласованную линию для подготовки к освобождению заложников, военные операции будут приостановлены, а линии фронта заморожены до выполнения условий полного поэтапного вывода", — говорится в обнародованном в понедельник документе. Согласно плану, в течение 72 часов после принятия соглашения Израиль должен освободить 250 пожизненно заключённых и 1700 палестинцев, задержанных после 7 октября 2023 года.
https://ria.ru/20250929/konflikt-1915630213.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043954735_409:0:3140:2048_1920x0_80_0_0_bf0a7f41d38524e6511b72096cea8a90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта
План Трампа по Газе предусматривает вывод израильских войск

План Трампа по Газе предусматривает вывод войск и освобождение заложников

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Белый дом обнародовал ключевые условия мирного плана по Газе, включающие вывод израильских войск и заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников.
«
"Если обе стороны согласятся на это предложение, война немедленно прекратится. Израильские силы отойдут на согласованную линию для подготовки к освобождению заложников, военные операции будут приостановлены, а линии фронта заморожены до выполнения условий полного поэтапного вывода", — говорится в обнародованном в понедельник документе.
Согласно плану, в течение 72 часов после принятия соглашения Израиль должен освободить 250 пожизненно заключённых и 1700 палестинцев, задержанных после 7 октября 2023 года.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала