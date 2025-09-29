https://ria.ru/20250929/tramp-2045244672.html

Трамп предложил освободить Газу от радикализма

Трамп предложил освободить Газу от радикализма - РИА Новости, 29.09.2025

Трамп предложил освободить Газу от радикализма

Предложение об урегулировании ситуации вокруг Газы президента США Дональда Трампа предусматривает избавление территории от радикализма и ее восстановление. РИА Новости, 29.09.2025

ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Предложение об урегулировании ситуации вокруг Газы президента США Дональда Трампа предусматривает избавление территории от радикализма и ее восстановление. "Газа будет зоной свободной от терроризма и радикализации, не будет представлять угрозу соседям", - говорится в обнародованном Белым домом документе. Как говорится в плане Трампа, "Газа будет перестроена во благо людей". Предыдущий президент США Джо Байден также выступал с планом по урегулированию конфликта, но он не увенчался успехом.

