Трамп предложил освободить Газу от радикализма
Трамп предложил освободить Газу от радикализма
2025-09-29T21:20:00+03:00
2025-09-29T21:20:00+03:00
2025-09-29T21:20:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
обострение палестино-израильского конфликта
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Предложение об урегулировании ситуации вокруг Газы президента США Дональда Трампа предусматривает избавление территории от радикализма и ее восстановление. "Газа будет зоной свободной от терроризма и радикализации, не будет представлять угрозу соседям", - говорится в обнародованном Белым домом документе. Как говорится в плане Трампа, "Газа будет перестроена во благо людей". Предыдущий президент США Джо Байден также выступал с планом по урегулированию конфликта, но он не увенчался успехом.
