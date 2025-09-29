https://ria.ru/20250929/tramp-2045243715.html
Трамп провел телефонные переговоры с Нетаньяху
Трамп провел телефонные переговоры с Нетаньяху - РИА Новости, 29.09.2025
Трамп провел телефонные переговоры с Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и премьер-министром Катара Мухаммедом бен...
в мире
катар
сша
израиль
биньямин нетаньяху
дональд трамп
хамас
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани, по итогам которых стороны договорились создать трехсторонний механизм для координации, разрешения разногласий и предотвращения угроз, сообщил в понедельник Белый дом. "Лидеры приняли предложение президента о создании трехстороннего механизма для улучшения координации, коммуникации, урегулирования разногласий и укрепления совместных усилий по предотвращению угроз", - говорится в заявлении Белого дома. В администрации уточнили, что Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью катарского военнослужащего при израильском ударе по целям ХАМАС в Дохе и заверил, что такие действия не повторятся. Аль Тани приветствовал эти заверения и подтвердил готовность Катара продолжать вносить вклад в региональную стабильность. По данным Белого дома, лидеры также обсудили перспективы прекращения войны в Газе и подчеркнули приверженность совместной работе ради укрепления мира и безопасности.
катар
сша
израиль
Трамп провел телефонные переговоры с Нетаньяху
