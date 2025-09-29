Рейтинг@Mail.ru
Трамп встретил Нетаньяху в Белом доме - РИА Новости, 29.09.2025
18:26 29.09.2025 (обновлено: 18:32 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/tramp-2045217600.html
Трамп встретил Нетаньяху в Белом доме
Трамп встретил Нетаньяху в Белом доме - РИА Новости, 29.09.2025
Трамп встретил Нетаньяху в Белом доме
Президент США Дональд Трамп при встрече израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Белом доме подтвердил журналистам свою уверенность в скорой мирной... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T18:26:00+03:00
2025-09-29T18:32:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045217412_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c57ce28ed54048c323b55a7d5f782d2e.jpg
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп при встрече израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Белом доме подтвердил журналистам свою уверенность в скорой мирной сделке по Газе, следует из трансляции мероприятия.Во время приветствия Нетаньяху журналисты спросили американского президента, уверен ли он в том, что сделка по прекращению огня Газе будет достигнута уже скоро."Да", - ответил Трамп, также подтвердив свою уверенность кивком головы.
https://ria.ru/20250929/konflikt-1915630213.html
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045217412_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_acc07e3075e7a2b7610cfb22bf55d91c.jpg
в мире, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху
В мире, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
Трамп встретил Нетаньяху в Белом доме

Трамп при встрече с Нетаньяху выразил уверенность в скорой сделке по Газе

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Биньямин Нетаньяху во время встречи. 29 сентября 2025
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху во время встречи. 29 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху во время встречи. 29 сентября 2025
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп при встрече израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Белом доме подтвердил журналистам свою уверенность в скорой мирной сделке по Газе, следует из трансляции мероприятия.
Во время приветствия Нетаньяху журналисты спросили американского президента, уверен ли он в том, что сделка по прекращению огня Газе будет достигнута уже скоро.
"Да", - ответил Трамп, также подтвердив свою уверенность кивком головы.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
В миреСШАДональд ТрампБиньямин Нетаньяху
 
 
