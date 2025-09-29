Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал проблемы претенденту на пост мэра Нью-Йорка - РИА Новости, 29.09.2025
18:01 29.09.2025
Трамп пообещал проблемы претенденту на пост мэра Нью-Йорка
Президент США Дональд Трамп пообещал проблемы со столицей претенденту на пост мэра Нью-Йорка, демократу Зохрану Мамдани.
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал проблемы со столицей претенденту на пост мэра Нью-Йорка, демократу Зохрану Мамдани. "Самопровозглашенный коммунист Нью-Йорка Зохран Мамдани, который претендует на пост мэра, докажет, что он - лучшее, что случилось с Республиканской партией. У него будут проблемы с Вашингтоном, каких не было у мэра ни одного великого города в истории. Помните, ему нужны деньги от меня, как от президента, чтобы исполнить все его лживые коммунистические обещания", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Трамп пообещал, что не выделит Мамдани на посту мэра денег из федерального бюджета. "Тогда какой смысл за него голосовать? Эта идеология проваливалась, всегда, тысячу лет. И снова провалится, я гарантирую", - написал Трамп. Ранее Мамдани неожиданно обошел на праймериз Демпартии главного конкурента - экс-губернатора штата Эндрю Куомо, набрав, по последним данным, 43,5% (36,4% у Куомо). Мамдани родился в Уганде в семье индийского происхождения, родители перебрались в Нью-Йорк, когда Зохрану было 7 лет. В Нью-Йорке используется рейтинговое голосование, и так как ни один из кандидатов, вероятно, не наберет более 50%, то подсчет голосов будет продолжаться раундами. Тридцатитрехлетний Мамдани в случае победы станет первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка.
Трамп пообещал проблемы с Вашингтоном претенденту на пост мэра Нью-Йорка Мамдани

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал проблемы со столицей претенденту на пост мэра Нью-Йорка, демократу Зохрану Мамдани.
"Самопровозглашенный коммунист Нью-Йорка Зохран Мамдани, который претендует на пост мэра, докажет, что он - лучшее, что случилось с Республиканской партией. У него будут проблемы с Вашингтоном, каких не было у мэра ни одного великого города в истории. Помните, ему нужны деньги от меня, как от президента, чтобы исполнить все его лживые коммунистические обещания", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Трамп пообещал, что не выделит Мамдани на посту мэра денег из федерального бюджета. "Тогда какой смысл за него голосовать? Эта идеология проваливалась, всегда, тысячу лет. И снова провалится, я гарантирую", - написал Трамп.
Ранее Мамдани неожиданно обошел на праймериз Демпартии главного конкурента - экс-губернатора штата Эндрю Куомо, набрав, по последним данным, 43,5% (36,4% у Куомо).
Мамдани родился в Уганде в семье индийского происхождения, родители перебрались в Нью-Йорк, когда Зохрану было 7 лет. В Нью-Йорке используется рейтинговое голосование, и так как ни один из кандидатов, вероятно, не наберет более 50%, то подсчет голосов будет продолжаться раундами. Тридцатитрехлетний Мамдани в случае победы станет первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка.
