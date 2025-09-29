Экс-советник Трампа выступил с громким заявлением об Украине
Экс-советник Флинн посоветовал Трампу выслушать все аргументы по Украине
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн в соцсети Х призвал главу Белого дома выслушать и взвесить все аргументы в вопросе украинского кризиса.
"Какими бы ни были ваши решения, мой главный совет — выслушайте все аргументы. Сам факт продажи оружия странам-участницам НАТО может нас радовать, но никогда не забывайте, что мы — это и есть НАТО. Если альянс поставляет это оружие Украине, разве мы не ведем прокси-войну против России? Разве мы теперь не участвуем в ней напрямую?" — написал он.
Ранее сегодня спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News заявил, что Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием.
В конце прошлой недели газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на источники в Белом доме и Киеве, что Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов по территории России, но прямых обязательств пересмотреть нынешние ограничения не дал.
Зеленский же просил о поставках Tomahawk. Американская администрация рассматривает такую возможность, как и альтернативу в виде дополнительных ракет ATACMS. Вице-президент Джей Ди Вэнс, комментируя ситуацию, переложил ответственность за принятие решения на главу государства.
Россия считает, что поставки киевскому режиму вооружений мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Москве не раз отмечали, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.