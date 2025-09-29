https://ria.ru/20250929/tramp-2045175099.html
Трамп намерен ввести пошлины против производителей мебелей за пределами США
ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести "существенные пошлины" против государств, не размещающих мебельное производство на территории США, чтобы восстановить отрасль, пострадавшую от конкуренции с Китаем. "Чтобы вновь сделать Северную Каролину, полностью потерявшую мебельную промышленность из-за Китая и других стран, великой, я введу существенные пошлины против любой страны, которая не производит мебель в США. Подробности скоро!" — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social. При этом ранее хозяин Белого дома объявил о введении с 1 октября пошлины в размере 50% на кухонные шкафы, мебель для ванной и сопутствующие товары.
