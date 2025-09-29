https://ria.ru/20250929/tramp-2045175099.html

Трамп намерен ввести пошлины против производителей мебелей за пределами США

Трамп намерен ввести пошлины против производителей мебелей за пределами США - РИА Новости, 29.09.2025

Трамп намерен ввести пошлины против производителей мебелей за пределами США

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести "существенные пошлины" против государств, не размещающих мебельное производство на территории США, чтобы... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T16:48:00+03:00

2025-09-29T16:48:00+03:00

2025-09-29T16:48:00+03:00

в мире

сша

китай

северная каролина

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg

ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести "существенные пошлины" против государств, не размещающих мебельное производство на территории США, чтобы восстановить отрасль, пострадавшую от конкуренции с Китаем. "Чтобы вновь сделать Северную Каролину, полностью потерявшую мебельную промышленность из-за Китая и других стран, великой, я введу существенные пошлины против любой страны, которая не производит мебель в США. Подробности скоро!" — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social. При этом ранее хозяин Белого дома объявил о введении с 1 октября пошлины в размере 50% на кухонные шкафы, мебель для ванной и сопутствующие товары.

https://ria.ru/20250730/poshlina-2032389114.html

сша

китай

северная каролина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, китай, северная каролина, дональд трамп