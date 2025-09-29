https://ria.ru/20250929/tramp-2045161095.html
Демократам в США дали последний шанс согласовать предотвращение "шатдауна"
ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предоставляет руководству Демократической партии "последний шанс" прибыть в понедельник в Белый дом для обсуждения мер по предотвращению шатдауна, заявила пресс-секретарь американской администрации Каролин Левитт."Президент дает демократам последний шанс быть разумными, прийти сегодня в Белый дом, попытаться обсудить это. Сейчас не время зарабатывать политические очки на атаке Дональда Трампа. Сейчас время поступить правильно по отношению к американскому народу и сохранить финансирование правительства", - сказала она в утреннем эфире телеканала Fox News.
