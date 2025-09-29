Рейтинг@Mail.ru
Демократам в США дали последний шанс согласовать предотвращение "шатдауна" - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 29.09.2025 (обновлено: 16:01 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/tramp-2045161095.html
Демократам в США дали последний шанс согласовать предотвращение "шатдауна"
Демократам в США дали последний шанс согласовать предотвращение "шатдауна" - РИА Новости, 29.09.2025
Демократам в США дали последний шанс согласовать предотвращение "шатдауна"
Президент США Дональд Трамп предоставляет руководству Демократической партии "последний шанс" прибыть в понедельник в Белый дом для обсуждения мер по... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T15:57:00+03:00
2025-09-29T16:01:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044254493_111:0:2779:1501_1920x0_80_0_0_4badc81f0c62feac4002118ec9c3ba0c.jpg
ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предоставляет руководству Демократической партии "последний шанс" прибыть в понедельник в Белый дом для обсуждения мер по предотвращению шатдауна, заявила пресс-секретарь американской администрации Каролин Левитт."Президент дает демократам последний шанс быть разумными, прийти сегодня в Белый дом, попытаться обсудить это. Сейчас не время зарабатывать политические очки на атаке Дональда Трампа. Сейчас время поступить правильно по отношению к американскому народу и сохранить финансирование правительства", - сказала она в утреннем эфире телеканала Fox News.
https://ria.ru/20250929/zelenskiy-2045091465.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044254493_345:0:2512:1625_1920x0_80_0_0_0892d503a7ff09c70da3ec685c4ca9d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Демократам в США дали последний шанс согласовать предотвращение "шатдауна"

Трамп дал демократам последний шанс согласовать предотвращение шатдауна

© AP Photo / Yuki IwamuraПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предоставляет руководству Демократической партии "последний шанс" прибыть в понедельник в Белый дом для обсуждения мер по предотвращению шатдауна, заявила пресс-секретарь американской администрации Каролин Левитт.
"Президент дает демократам последний шанс быть разумными, прийти сегодня в Белый дом, попытаться обсудить это. Сейчас не время зарабатывать политические очки на атаке Дональда Трампа. Сейчас время поступить правильно по отношению к американскому народу и сохранить финансирование правительства", - сказала она в утреннем эфире телеканала Fox News.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Вопрос о поддержке Трампа вызвал у Зеленского нервный смех
Вчера, 12:47
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала