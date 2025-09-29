Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме рассказали, что Трамп собирается обсудить с Нетаньяху - РИА Новости, 29.09.2025
15:56 29.09.2025 (обновлено: 15:58 29.09.2025)
В Белом доме рассказали, что Трамп собирается обсудить с Нетаньяху
АШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывают завершить согласование мирного плана по Газе в ходе очной встречи в понедельник, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Премьер-министр Биньямин Нетаньяху прибудет буквально через несколько часов, чтобы встретиться с президентом и, надеемся, финализировать этот мирный план", — отметила представитель администрации в утреннем эфире телеканала Fox News
в мире, сша, обострение палестино-израильского конфликта, биньямин нетаньяху, дональд трамп, израиль
В Белом доме рассказали, что Трамп собирается обсудить с Нетаньяху

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
АШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывают завершить согласование мирного плана по Газе в ходе очной встречи в понедельник, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху прибудет буквально через несколько часов, чтобы встретиться с президентом и, надеемся, финализировать этот мирный план", — отметила представитель администрации в утреннем эфире телеканала Fox News
Израильские танки продвигаются к центру города Газа, сообщил Al Arabiya
28 сентября, 19:10
 
