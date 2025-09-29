https://ria.ru/20250929/tramp-2045161005.html

В Белом доме рассказали, что Трамп собирается обсудить с Нетаньяху

2025-09-29T15:56:00+03:00

АШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывают завершить согласование мирного плана по Газе в ходе очной встречи в понедельник, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Премьер-министр Биньямин Нетаньяху прибудет буквально через несколько часов, чтобы встретиться с президентом и, надеемся, финализировать этот мирный план", — отметила представитель администрации в утреннем эфире телеканала Fox News

