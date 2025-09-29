https://ria.ru/20250929/tramp-2045037981.html

Трамп похвастался украшениями своего кабинета

Трамп похвастался украшениями своего кабинета - РИА Новости, 29.09.2025

Трамп похвастался украшениями своего кабинета

Президент США Дональд Трамп показал золотые украшения Овального кабинета и зала для совещаний чиновников администрации, по его словам, "все сходят с ума" из-за... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T09:53:00+03:00

2025-09-29T09:53:00+03:00

2025-09-29T09:57:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045038171_0:26:1200:702_1920x0_80_0_0_29d52ae79b25f0ba333aea300834c0a6.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп показал золотые украшения Овального кабинета и зала для совещаний чиновников администрации, по его словам, "все сходят с ума" из-за красоты интерьера. В апреле Трамп в интервью журналу Atlantic заявил, что за свой счет обновил интерьер Белого дома, в том числе украсив его 24-каратным золотом. "Несколько (украшений - ред.) высшего качества, из 24-каратного золота, использованных в Овальном кабинете и зале кабинета в Белом доме. Иностранные лидеры, как и все остальные, "сходят с ума", когда видят качество и красоту. Лучший Овальный кабинет на свете по успеху и красоте!!!", - написал президент в социальной сети Truth Social. К сообщению Трамп приложил видео разложенных на столе украшений. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Трамп после переезда в Белый дом добавил значительное количество золотых предметов и элементов декора в интерьер официальной президентской резиденции, уподобив ее своему поместью Мар-а-Лаго. В частности, Трамп специально заказал собственный портрет и портрет вице-президента Джей Ди Вэнса в позолоченных рамках, уже готовые на тот момент белые рамки пришлось переделывать. Трамп также лично проконтролировал установку резных золотых фигур на каминной полке в овальном кабинете и привез из Мар-а-Лаго золотых херувимов. При администрации бывшего президента Джо Байдена каминную полку украшали растения.

https://ria.ru/20250928/ssha-2044958834.html

https://ria.ru/20250324/tramp-2006848025.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, дональд трамп, джо байден