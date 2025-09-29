Трамп похвастался украшениями своего кабинета
Трамп похвастался золотыми украшениями Овального кабинета
© Truth SocialУкрашения из 24-каратного золота, которые использовали для интерьера в Овальном кабинете и зале кабинета в Белом доме
© Truth Social
Украшения из 24-каратного золота, которые использовали для интерьера в Овальном кабинете и зале кабинета в Белом доме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп показал золотые украшения Овального кабинета и зала для совещаний чиновников администрации, по его словам, "все сходят с ума" из-за красоты интерьера.
В апреле Трамп в интервью журналу Atlantic заявил, что за свой счет обновил интерьер Белого дома, в том числе украсив его 24-каратным золотом.
Орбан рассказал, как Трамп позвонил ему во время семейного ужина
28 сентября, 17:53
"Несколько (украшений - ред.) высшего качества, из 24-каратного золота, использованных в Овальном кабинете и зале кабинета в Белом доме. Иностранные лидеры, как и все остальные, "сходят с ума", когда видят качество и красоту. Лучший Овальный кабинет на свете по успеху и красоте!!!", - написал президент в социальной сети Truth Social.
К сообщению Трамп приложил видео разложенных на столе украшений.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Трамп после переезда в Белый дом добавил значительное количество золотых предметов и элементов декора в интерьер официальной президентской резиденции, уподобив ее своему поместью Мар-а-Лаго. В частности, Трамп специально заказал собственный портрет и портрет вице-президента Джей Ди Вэнса в позолоченных рамках, уже готовые на тот момент белые рамки пришлось переделывать. Трамп также лично проконтролировал установку резных золотых фигур на каминной полке в овальном кабинете и привез из Мар-а-Лаго золотых херувимов. При администрации бывшего президента Джо Байдена каминную полку украшали растения.