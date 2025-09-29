Рейтинг@Mail.ru
Трамп предположил, что минюст расследует деятельность экс-директора ФБР Рэя - РИА Новости, 29.09.2025
03:02 29.09.2025
Трамп предположил, что минюст расследует деятельность экс-директора ФБР Рэя
Трамп предположил, что минюст расследует деятельность экс-директора ФБР Рэя - РИА Новости, 29.09.2025
Трамп предположил, что минюст расследует деятельность экс-директора ФБР Рэя
Президент США Дональд Трамп не исключил, что американское министерство юстиции ведет следствие в отношении бывшего директора ФБР Кристофера Рэя. РИА Новости, 29.09.2025
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что американское министерство юстиции ведет следствие в отношении бывшего директора ФБР Кристофера Рэя. "Я бы предположил это. Я бы, безусловно, предположил. Думаю, что они этим занимаются", — сказал Трамп телеканалу NBC, отвечая на вопрос о том, следует ли минюсту расследовать деятельность Рэя. Рей был назначен директором ФБР в 2017 году, во время первого президентского срока Трампа, он ушел в отставку в январе 2025 года, когда Трамп занял президентский пост во второй раз. Президент США ранее обвинил ФБР в нарушении протокола за секретное размещение более 270 офицеров среди толпы во время штурма Капитолия в 2021 году. Трамп отметил, что бывшим руководителям ФБР придется объяснить данные обвинения.
Трамп предположил, что минюст расследует деятельность экс-директора ФБР Рэя

Трамп: минюст ведет следствие в отношении экс-директора ФБР Рэя

Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что американское министерство юстиции ведет следствие в отношении бывшего директора ФБР Кристофера Рэя.
"Я бы предположил это. Я бы, безусловно, предположил. Думаю, что они этим занимаются", — сказал Трамп телеканалу NBC, отвечая на вопрос о том, следует ли минюсту расследовать деятельность Рэя.
Рей был назначен директором ФБР в 2017 году, во время первого президентского срока Трампа, он ушел в отставку в январе 2025 года, когда Трамп занял президентский пост во второй раз.
Президент США ранее обвинил ФБР в нарушении протокола за секретное размещение более 270 офицеров среди толпы во время штурма Капитолия в 2021 году. Трамп отметил, что бывшим руководителям ФБР придется объяснить данные обвинения.
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Экс-главе ФБР Коми грозит до пяти лет тюрьмы
26 сентября, 04:29
