Трамп предположил, что минюст расследует деятельность экс-директора ФБР Рэя

Трамп предположил, что минюст расследует деятельность экс-директора ФБР Рэя - РИА Новости, 29.09.2025

Трамп предположил, что минюст расследует деятельность экс-директора ФБР Рэя

Президент США Дональд Трамп не исключил, что американское министерство юстиции ведет следствие в отношении бывшего директора ФБР Кристофера Рэя. РИА Новости, 29.09.2025

ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что американское министерство юстиции ведет следствие в отношении бывшего директора ФБР Кристофера Рэя. "Я бы предположил это. Я бы, безусловно, предположил. Думаю, что они этим занимаются", — сказал Трамп телеканалу NBC, отвечая на вопрос о том, следует ли минюсту расследовать деятельность Рэя. Рей был назначен директором ФБР в 2017 году, во время первого президентского срока Трампа, он ушел в отставку в январе 2025 года, когда Трамп занял президентский пост во второй раз. Президент США ранее обвинил ФБР в нарушении протокола за секретное размещение более 270 офицеров среди толпы во время штурма Капитолия в 2021 году. Трамп отметил, что бывшим руководителям ФБР придется объяснить данные обвинения.

