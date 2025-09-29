Орегон пытается через суд заблокировать отправку войск Трампом в Портленд
Орегон обратился в суд, чтобы заблокировать отправку войск Трампом в Портленд
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Американский штат Орегон подал иск против администрации президента США Дональда Трампа, оспаривая мобилизацию 200 военнослужащих орегонской национальной гвардии для службы в городе Портленд, заявил генеральный прокурор штата Дэн Рейфилд.
Трамп 27 сентября объявил, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету предоставить войска для защиты "опуcтошенного войной" Портленда и объектов миграционной полиции ICE от движения "Антифа", которое он ранее признал террористическим.
"Штат Орегон и город Портленд подали иск против президента Дональда Трампа, министра обороны США Пита Хегсета, министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, министерства обороны США и министерства внутренней безопасности США, оспаривая незаконное развертывание 200 членов национальной гвардии Орегона для выполнения функций федеральных правоохранительных органов", - говорится в заявлении генерального прокурора в соцсети X.
Рейфилд отметил, что Хегсет направил 28 сентября губернатору Орегона Тине Котек меморандум, в котором авторизовал выполнение федеральные функций в течение 60 дней для 200 военнослужащих национальной гвардии штата.
"Иск требует немедленного вмешательства суда, признающего федерализацию национальной гвардии Орегона незаконной и приостанавливающего приказ президента", - сказано в заявлении генерального прокурора.
Движения "Антифа" как юридической структуры не существует. Под ним понимают сторонников анархистских взглядов. Директор ФБР Кэш Патель ранее говорил о расследованиях антитеррористической направленности против "нигилистов".
