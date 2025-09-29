https://ria.ru/20250929/toplivo-2045160033.html

В Крыму вводится фиксированная стоимость топлива на 30 дней

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В Крыму достигнута договоренность с нефтетрейдерами о фиксированной стоимости топлива на 30 дней, в частности за бензин марки АИ-92 – не выше 70 рублей за литр, за АИ-95 – не выше 76 рублей за литр, сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, состоялось рабочее совещания с участием основных нефтетрейдеров республики, в рамках которого были проработаны проблемные вопросы и возможные пути выхода из сложившейся ситуации."Достигнута договоренность о фиксированной стоимости топлива на период 30 дней: дизельное топливо – не выше 75 рублей за литр; бензин марки АИ-92 – не выше 70 рублей за литр; бензин марки АИ-95 – не выше 76 рублей за литр; бензин марки АИ-95 Премиум – не выше 80 рублей за литр", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Двадцать пятого сентября Аксенов сообщал, что в Крыму предпринимаются все необходимые меры в связи с перебоями топлива. В частности, говорил глава региона, в течение двух дней АЗС будут обеспечены необходимым объемом бензина марки АИ-95, а в течение двух недель - АИ-92. По его словам, перебои с топливом в Крыму "возникли в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России".

