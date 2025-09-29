https://ria.ru/20250929/toplivo-2045031379.html
В Севастополе продажу дизельного топлива осуществляют без ограничений
В Севастополе продажу дизельного топлива осуществляют без ограничений - РИА Новости, 29.09.2025
В Севастополе продажу дизельного топлива осуществляют без ограничений
Продажа дизельного топлива в Севастополе осуществляется без ограничений, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T09:20:00+03:00
2025-09-29T09:20:00+03:00
2025-09-29T09:20:00+03:00
севастополь
михаил развожаев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033775825_0:217:2871:1832_1920x0_80_0_0_38647515b57d91d10fb1515722110dd8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Продажа дизельного топлива в Севастополе осуществляется без ограничений, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Ранее Развожаев сообщил, что бензин в Севастополь привозится в режиме нон-стоп, но из-за ажиотажа на АЗС пока не удается выйти на плановый режим работы, поэтому вводятся ограничения на 30 литров, чтобы накопить топливо на всех заправках. "Продажа дизельного топлива по-прежнему осуществляется без ограничений", - написал Развожаев. При этом губернатор призвал население не запасаться топливом впрок.
https://ria.ru/20250925/sevastopol-2044402811.html
севастополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033775825_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_5e140db7430e7bdf44c64f8a64021f63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, россия
Севастополь, Михаил Развожаев, Россия
В Севастополе продажу дизельного топлива осуществляют без ограничений
Продажу дизельного топлива в Севастополе продолжают осуществлять без ограничений