В Севастополе продажу дизельного топлива осуществляют без ограничений

29.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Продажа дизельного топлива в Севастополе осуществляется без ограничений, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Ранее Развожаев сообщил, что бензин в Севастополь привозится в режиме нон-стоп, но из-за ажиотажа на АЗС пока не удается выйти на плановый режим работы, поэтому вводятся ограничения на 30 литров, чтобы накопить топливо на всех заправках. "Продажа дизельного топлива по-прежнему осуществляется без ограничений", - написал Развожаев. При этом губернатор призвал население не запасаться топливом впрок.

